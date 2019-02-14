Фастбек Polestar 2: новый тизер и дата дебюта

Polestar раскрыл лишь краткие характеристики фастбека. Polestar 2 оснастят силовой установкой мощностью около 400 лошадиных сил, запас хода на одной зарядке составит около 480 километров. Автомобиль получит новый мультимедийный комплекс, работающий на Android.
По предварительной информации, цена Polestar 2 будет примерно такой же, как у Tesla Model 3. В Европе электрический седан с полным приводом и батарей емкостью 74 киловатт-часа стоит от 58 800 евро (4,4 миллиона рублей). В России самая доступная версия Model 3 обойдется в 3 550 000 рублей.
Polestar вышел из состава Volvo в сентябре 2017-го. Как самостоятельный производитель компания занимается выпуском «заряженных» гибридов и электромобилей. Первая модель марки — гибридное купе Polestar 1, построенное на «вольвовской» платформе SPA — дебютировала в октябре 2017 года.