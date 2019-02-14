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13:14

Фастбек Polestar 2: новый тизер и дата дебюта

Публичная презентация электрокара состоится весной на Женевском автосалоне

Марка Polestar опубликовала очередной тизер свой второй модели и назвала дату ее дебюта. Мировая премьера электрического фастбека Polestar 2 состоится 27 февраля в штаб-квартире компании в Гётеборге, откуда будет вестись онлайн-трансляция. Вживую машину можно будет в начале марта на Женевском автосалоне.

Polestar раскрыл лишь краткие характеристики фастбека. Polestar 2 оснастят силовой установкой мощностью около 400 лошадиных сил, запас хода на одной зарядке составит около 480 километров. Автомобиль получит новый мультимедийный комплекс, работающий на Android.

Первый официальный тизер Polestar 2.

По предварительной информации, цена Polestar 2 будет примерно такой же, как у Tesla Model 3. В Европе электрический седан с полным приводом и батарей емкостью 74 киловатт-часа стоит от 58 800 евро (4,4 миллиона рублей). В России самая доступная версия Model 3 обойдется в 3 550 000 рублей.

Изображение фастбека на экране мультимедийной системы.

Polestar вышел из состава Volvo в сентябре 2017-го. Как самостоятельный производитель компания занимается выпуском «заряженных» гибридов и электромобилей. Первая модель марки — гибридное купе Polestar 1, построенное на «вольвовской» платформе SPA — дебютировала в октябре 2017 года.

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