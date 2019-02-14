Фастбек Polestar 2: новый тизер и дата дебюта

По предварительной информации, цена Polestar 2 будет примерно такой же, как у Tesla Model 3. В Европе электрический седан с полным приводом и батарей емкостью 74 киловатт-часа стоит от 58 800 евро (4,4 миллиона рублей). В России самая доступная версия Model 3 обойдется в 3 550 000 рублей.