Электрокар Polestar 2 отбуксирует такой же груз, что и UAZ Patriot

Термин «производительность» для Polestar это не только ускорение на прямых, говорится в пресс-релизе, а «возможность органично интегрировать электромобиль в современный образ жизни».

«Мы знаем, что наши клиенты ценят эту гибкость, — говорит главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат. — Но для будущих покупателей электрокаров важным будет отсутствие компромиссов».