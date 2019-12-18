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17:05

Электрокар Polestar 2 отбуксирует такой же груз, что и UAZ Patriot

Оба автомобиля могут тянуть прицеп массой до полутора тонн

Алексей Носаченко
Марка Polestar, которая вышла из состава Volvo в сентябре 2017-го, акцентирует внимание на утилитарности своего электрического фастбека «2». Фирма заявляет, что он способен буксировать прицеп массой до 1500 килограммов — столько же, сколько UAZ Patriot.

В компании дополняют, что речь идет о прицепах, оснащенных тормозной системой, но этот показатель всё равно самый высокий в классе. К примеру, конкурент Polestar 2 — Tesla Model 3 — способен буксировать прицеп массой всего 910 килограммов. У кроссовера Model X буксировочные возможности, конечно же, выше — 2268 килограммов, а у Кибертрака — 6350 килограммов.

Термин «производительность» для Polestar это не только ускорение на прямых, говорится в пресс-релизе, а «возможность органично интегрировать электромобиль в современный образ жизни».

«Мы знаем, что наши клиенты ценят эту гибкость, — говорит главный исполнительный директор Polestar Томас Ингенлат. — Но для будущих покупателей электрокаров важным будет отсутствие компромиссов».

Polestar 2 — первая массовая модель бренда. Фастбек базируется на вольвовской платформе CMA и оснащается парой электромоторов суммарной мощностью 300 киловатт (408 сил) и 660 Нм момента. До ста километров в час «двойка» разгоняется менее чем за пять секунд. Батарея на 78 киловатт-часов обеспечивает пробег до 500 километров (по циклу WLTP).

Первенцем марки Polestar стал гибрид «1». 600-сильное купе оснастили двумя электромоторами и двухлитровой «четверкой» с турбонагнетателем и компрессором. Также «единичка» первой в мире получила активную подвеску CESi, разработанную компанией Öhlins.