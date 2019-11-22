Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

Новинку предложат с тремя установками на выбор, однако в компании не раскрывают подробности об их мощности и емкости аккумуляторов. Пока известно только то, что для начальной версии предусмотрен один электромотор на задней оси, который обеспечивает электромобилю разгон до 97 километров в час за 6,5 секунды и максимальную скорость 177 километров в час. Запас хода базовой версии составляет 400 километров, а цена – от 39,9 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).

Полноприводный Cybertruck с двумя электромоторами (на передней и на задней осях) обойдется дороже: 49,9 долларов (3,2 миллиона рублей). Первые 60 миль в час он набирает за 4,5 секунды, разгоняется до 193 километров в час и проезжает на одной зарядке 480 километров.