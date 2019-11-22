Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль

В основе Tesla Cybertruck лежит «экзоскелет» — кузов из высокопрочной нержавеющей стали, выдерживающий обстрел пулями калибра девять миллиметров. Стекла — Tesla Armor Glass — бронированные. Электромобиль имеет посадочную формулу 3+3, достигает в длину 5885 миллиметров, в ширину – 1905 миллиметров, а в высоту – 2027 миллиметров. Грузовой отсек вмещает 2,8 кубических метра под шторкой и имеет откидной задний борт. Заявленная Tesla грузоподъемность пикапа составляет 1588 килограммов, и, в зависимости от модификации, Cybertruck может буксировать прицеп массой от 3,4 до 6,4 тонны.
Салон оформлен в традиционном для Tesla минималистичном стиле: приборная панель отсутствует, а управление всеми функциями электромобиля осуществляются с помощью большого 17-дюймового планшета. Тачскрин с новым интерфейсом установлен горизонтально, как на седане Model 3. Наконец, как и прочие электромобили марки, Cybertruck получит автопилот.
Новинку предложат с тремя установками на выбор, однако в компании не раскрывают подробности об их мощности и емкости аккумуляторов. Пока известно только то, что для начальной версии предусмотрен один электромотор на задней оси, который обеспечивает электромобилю разгон до 97 километров в час за 6,5 секунды и максимальную скорость 177 километров в час. Запас хода базовой версии составляет 400 километров, а цена – от 39,9 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей).
Полноприводный Cybertruck с двумя электромоторами (на передней и на задней осях) обойдется дороже: 49,9 долларов (3,2 миллиона рублей). Первые 60 миль в час он набирает за 4,5 секунды, разгоняется до 193 километров в час и проезжает на одной зарядке 480 километров.
Динамические характеристики топовой модификации с тремя электродвигателями (один на передней оси и два на задней) – 2,9 секунды до 97 километров в час и максимальная скорость 209 километров в час. Запас хода – свыше 800 километров. Цена такого пикапа составляет 69,9 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей).
Tesla уже открыла прием заказов на новинку, однако ждать пикапы придется долго: первые экземпляры будут собраны только к концу 2021 года, а топовая модификация с тремя моторами не появится на рынке раньше 2022 года.