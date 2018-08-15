Полноприводные Volvo перепрошьют ради заднеприводного характера

Таким образом, перепрошить можно будет только кроссовер XС40, а также семейства 60- и 90-серии с обычными бензиновыми и дизельными моторами. Электроника будет перебрасывать больше тяги на заднюю ось.

Одной из последних доработок Polestar стала «заряженная» модификация седана S60 нового поколения. В этой версии отдача топовой гибридной силовой установки возрастет до 421 лошадиной силы, появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески.