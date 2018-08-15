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15 августа 19:07

Полноприводные Volvo перепрошьют ради заднеприводного характера

Фирма Polestar выпустила доработки для машин шведской марки

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Компания Polestar подготовила новую прошивку управляющей электроники полноприводных автомобилей Volvo, которая придаст им более заднеприводный характер управляемости. Новинка будет доступна только для машин 2019 модельного года, построенных на платформе CMA и SPA.

Новую прошивку нельзя заказать для модификаций T6 и T8 Twin Engine, так как их гибридные силовые установки, выдающие 340 и 407 сил, уже настроены с заднеприводным характером за счет установленного сзади электромотора.

Таким образом, перепрошить можно будет только кроссовер XС40, а также семейства 60- и 90-серии с обычными бензиновыми и дизельными моторами. Электроника будет перебрасывать больше тяги на заднюю ось.

Одной из последних доработок Polestar стала «заряженная» модификация седана S60 нового поколения. В этой версии отдача топовой гибридной силовой установки возрастет до 421 лошадиной силы, появятся более мощные тормоза Brembo с золотистыми суппортами, регулируемые амортизаторы Öhlins и распорка стоек передней подвески.

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