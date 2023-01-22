Великобритания отказалась от полицейских BMW из-за проблем с моторами

По итогам внутреннего расследования BMW рекомендовала сократить интервал замены масла, однако не все полицейские отделы получили эту инструкцию. В итоге сложности с двигателем, известные как минимум с 2016 года, привели к гибели полицейского. После этого правоохранители ввели ограничения на использование дизельных 330d, 530d и X5 в патрульной работе, а ряд отделов и вовсе отказался от немецких машин в пользу моделей Volvo и Skoda.