Российским полицейским закупят Lada Granta на 200 миллионов рублей

Все автомобили должны быть произведены не раньше 2023 года

Для полицейских уральского региона закупят новые Lada Granta за 193 853 000 рублей . Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок. За указанную сумму власти планируют приобрести 237 автомобилей, которые сошли с конвейера не раньше 2023 года. При этом требования к ведомственным автомобилям предъявляются минимальные. Возможно, в полицейских «Грантах» будут отсутствовать подушки безопасности.