Российским полицейским закупят Lada Granta на 200 миллионов рублей

Российским полицейским закупят Lada Granta на 200 миллионов рублейВсе автомобили должны быть произведены не раньше 2023 года
Для полицейских уральского региона закупят новые Lada Granta за 193 853 000 рублей . Соответствующая информация появилась на официальном сайте госзакупок. За указанную сумму власти планируют приобрести 237 автомобилей, которые сошли с конвейера не раньше 2023 года. При этом требования к ведомственным автомобилям предъявляются минимальные. Возможно, в полицейских «Грантах» будут отсутствовать подушки безопасности.
Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД заплатит 193 миллиона 853 тысячи рублей за 237 Lada Granta. Партию машин планируют закупить на основании закона об оборонном заказе. При этом средняя стоимость автомобиля составит 817 000 рублей.
Уральские полицейские должны получить машины в полном объеме не позднее 30 ноября 2024 года. В конкурсной документации указано, что все автомобили не должны содержать следов коррозии, сколов лакокрасочного покрытия, деформации и механических повреждений.
В середине июля стало известно, что в следующем году питерских чиновников пересадят на автомобили Lada. Сегодня в автопарке властей присутствуют старые иномарки с большими пробегами.