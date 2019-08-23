Названы самые «мужские» автомобильные бренды

По данным исследования, 95,8 процента владельцев автомобилей Infiniti – мужчины, и лишь 4,2 процента – женщины. На втором месте отечественный УАЗ с показателем 95,5 процента водителей-мужчин. Замыкает тройку Subaru (93,3 процента).

В первую пятерку также входят Toyota с результатом 92,7 процента и Skoda (91,7 процента). В десятку попали Volkswagen (91,4 процента), Mercedes-Benz (91,2 процента), Ford (91 процент), Mitsubishi (90,9 процента) и Honda (90,7 процента).

Опрос проводился в период с 2013 по 2019 год среди 240 тысяч автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Аналитики брали в расчет только те марки, на которых пришлось более 600 анкет.