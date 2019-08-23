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10:42

Названы самые «мужские» автомобильные бренды

Эксперты составили список марок с наибольшей долей владельцев-мужчин

Агентство «Автостат» провело опрос среди российских автомобилистов и по его результатам определило долю владельцев-мужчин и женщин по каждой марке. Оказалось, что самый «мужской» бренд – это Infiniti.

По данным исследования, 95,8 процента владельцев автомобилей Infiniti – мужчины, и лишь 4,2 процента – женщины. На втором месте отечественный УАЗ с показателем 95,5 процента водителей-мужчин. Замыкает тройку Subaru (93,3 процента).

В первую пятерку также входят Toyota с результатом 92,7 процента и Skoda (91,7 процента). В десятку попали Volkswagen (91,4 процента), Mercedes-Benz (91,2 процента), Ford (91 процент), Mitsubishi (90,9 процента) и Honda (90,7 процента).

Опрос проводился в период с 2013 по 2019 год среди 240 тысяч автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Аналитики брали в расчет только те марки, на которых пришлось более 600 анкет.

Днем ранее был опубликован рейтинг Американского индекса удовлетворенности потребителей (ACSI), который охватывал 26 автомобильных концернов. Выяснилось, что самые довольные водители те, которые владеют «Лексусами». Следом идут обладатели автомобилей немецкой тройки Mercedes-Benz, Audi и BMW. А больше всего жалоб поступает от владельцев машин Chrysler, которые дорожают и потребляют много топлива.

Источник: Автостат