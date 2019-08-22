Самыми довольными автовладельцами признали обладателей Lexus

В 2019 году общий индекс удовлетворенности автовладельцев составил 79 баллов из 100, показав снижение на 3,7 процента относительно результата 2018 года. Наибольшее количество жалоб связано с подорожанием машин и с ухудшением качества сборки.

Возглавляет рейтинг Lexus, которому удалось лишь ненамного превзойти немецкую тройку: второе, третье и четвертое место занимают Mercedes-Benz, Audi и BMW соответственно. В самом низу рейтинга оказался Chrysler, автомобили которого резко подорожали в 2019 году, качество ухудшилось, а расход топлива, напротив, вырос. Именно по этим пунктам владельцы чаще всего ругают бренд концерна FCA.