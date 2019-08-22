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17:02

Самыми довольными автовладельцами признали обладателей Lexus

В 2019 году японский бренд обогнал немецкую тройку

© pixabay.com
Опубликован свежий рейтинг Американского индекса удовлетворенности потребителей (ACSI), который охватывает 26 автомобильных концернов. Выяснилось, что показатели 21 компании снизились по сравнению с результатами прошлого года.

В 2019 году общий индекс удовлетворенности автовладельцев составил 79 баллов из 100, показав снижение на 3,7 процента относительно результата 2018 года. Наибольшее количество жалоб связано с подорожанием машин и с ухудшением качества сборки.

Возглавляет рейтинг Lexus, которому удалось лишь ненамного превзойти немецкую тройку: второе, третье и четвертое место занимают Mercedes-Benz, Audi и BMW соответственно. В самом низу рейтинга оказался Chrysler, автомобили которого резко подорожали в 2019 году, качество ухудшилось, а расход топлива, напротив, вырос. Именно по этим пунктам владельцы чаще всего ругают бренд концерна FCA.

МестоБренд (концерн)20182019Разница (в процентах)
1.Lexus (Toyota)8584-1
2.Mercedes-Benz82831
3.Audi (Volkswagen)8382-1
4.BMW82820
5.Honda83821
6.Infiniti (Nissan)78825
7.Lincoln (Ford)8482-2
8.Subaru8482-2
9.Volvo8582-4
10.Cadillac (GM)8281-1
11.Toyota8381-2
12.Chevrolet (GM)79801
13.Ram (FCA)80800
14.Buick (GM)8079-1
15.Hyundai80800
16.Acura (Honda)8178-4
17.GMC (GM)8078-3
18.Fiat (FCA)7877-1
19.Mazda8077-4
20.Volkswagen8277-6
21.Jeep (FCA)8076-5
22.Kia7976-4
23.Mitsubishi7976-4
24.Nissan8075-6
25.Dodge (FCA)7774-4
26.Chrysler (FCA)74171-4

Подержанные и ненадежные: покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать?

Отдельным пунктом в списке указаны «остальные бренды», которые суммарно набрали 76 баллов против 78 годом ранее. Таким образом, в рейтинге они бы заняли 21 строчку, между Volkswagen и Jeep.

В 2018 году рейтинг удовлетворенности агентства J.D. Power возглавила южнокорейская марка Genesis, которая на один балл опередила Porsche. Тогда же лучшей моделью бренда стал седан G80, занявший второе место в классе премиальных среднеразмерных автомобилей.

Источник: ACSI