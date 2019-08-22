Самыми довольными автовладельцами признали обладателей Lexus

В 2019 году общий индекс удовлетворенности автовладельцев составил 79 баллов из 100, показав снижение на 3,7 процента относительно результата 2018 года. Наибольшее количество жалоб связано с подорожанием машин и с ухудшением качества сборки.
Возглавляет рейтинг Lexus, которому удалось лишь ненамного превзойти немецкую тройку: второе, третье и четвертое место занимают Mercedes-Benz, Audi и BMW соответственно. В самом низу рейтинга оказался Chrysler, автомобили которого резко подорожали в 2019 году, качество ухудшилось, а расход топлива, напротив, вырос. Именно по этим пунктам владельцы чаще всего ругают бренд концерна FCA.
|Место
|Бренд (концерн)
|2018
|2019
|Разница (в процентах)
|1.
|Lexus (Toyota)
|85
|84
|-1
|2.
|Mercedes-Benz
|82
|83
|1
|3.
|Audi (Volkswagen)
|83
|82
|-1
|4.
|BMW
|82
|82
|0
|5.
|Honda
|83
|82
|1
|6.
|Infiniti (Nissan)
|78
|82
|5
|7.
|Lincoln (Ford)
|84
|82
|-2
|8.
|Subaru
|84
|82
|-2
|9.
|Volvo
|85
|82
|-4
|10.
|Cadillac (GM)
|82
|81
|-1
|11.
|Toyota
|83
|81
|-2
|12.
|Chevrolet (GM)
|79
|80
|1
|13.
|Ram (FCA)
|80
|80
|0
|14.
|Buick (GM)
|80
|79
|-1
|15.
|Hyundai
|80
|80
|0
|16.
|Acura (Honda)
|81
|78
|-4
|17.
|GMC (GM)
|80
|78
|-3
|18.
|Fiat (FCA)
|78
|77
|-1
|19.
|Mazda
|80
|77
|-4
|20.
|Volkswagen
|82
|77
|-6
|21.
|Jeep (FCA)
|80
|76
|-5
|22.
|Kia
|79
|76
|-4
|23.
|Mitsubishi
|79
|76
|-4
|24.
|Nissan
|80
|75
|-6
|25.
|Dodge (FCA)
|77
|74
|-4
|26.
|Chrysler (FCA)
|74
|171
|-4
Подержанные и ненадежные: покупки каких моделей машин с пробегом стоит избегать?
Отдельным пунктом в списке указаны «остальные бренды», которые суммарно набрали 76 баллов против 78 годом ранее. Таким образом, в рейтинге они бы заняли 21 строчку, между Volkswagen и Jeep.
В 2018 году рейтинг удовлетворенности агентства J.D. Power возглавила южнокорейская марка Genesis, которая на один балл опередила Porsche. Тогда же лучшей моделью бренда стал седан G80, занявший второе место в классе премиальных среднеразмерных автомобилей.