Полноприводные «Газели» и «Соболи» получили «стабилизацию»

О том, что Горьковский автозавод продолжает повышать уровень безопасности своих моделей стало известно минувшим летом. Сначала машины семейств «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» обзавелись подушками безопасности.

Позднее заднеприводные машины примерили систему курсовой устойчивости. ESC сначала ставили только на цельнометаллические фургоны, комби и автобусы, а позднее — на бортовые грузовики.