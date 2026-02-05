Новости
Опубликовано 05 февраля 2026, 18:00
1 мин.

Полноприводные «Газели» и «Соболи» получили «стабилизацию»

Ранее данная функция появилась на заднеприводных машинах
В «Соболь NN 4х4» и «Газель NN 4х4» внедрили систему курсовой устойчивости. В состав ESC входят антиблокировочная, антипробуксовочная системы, а также ассистенты экстренного торможения, распределения тормозных усилий и помощи при трогании на подъём. Как рассказал журналу Motor дистрибьютор коммерческой техники, компания СТТ, весь этот набор полагается даже базовым версиям машин марки ГАЗ.
Алексей Кованов
В сложных дорожных условиях система курсовой устойчивости ESC имитирует работу блокировки межколёсных дифференциалов, подтормаживая буксующее колесо, что улучшает проходимость.

Кроме того, для полноприводных моделей поколения NN доступна принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, но это уже платная опция для покорителей тяжёлого бездорожья.

О том, что Горьковский автозавод продолжает повышать уровень безопасности своих моделей стало известно минувшим летом. Сначала машины семейств «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» обзавелись подушками безопасности.

Позднее заднеприводные машины примерили систему курсовой устойчивости. ESC сначала ставили только на цельнометаллические фургоны, комби и автобусы, а позднее — на бортовые грузовики.