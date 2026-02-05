Полноприводные «Газели» и «Соболи» получили «стабилизацию»Ранее данная функция появилась на заднеприводных машинах
В сложных дорожных условиях система курсовой устойчивости ESC имитирует работу блокировки межколёсных дифференциалов, подтормаживая буксующее колесо, что улучшает проходимость.
Кроме того, для полноприводных моделей поколения NN доступна принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, но это уже платная опция для покорителей тяжёлого бездорожья.
О том, что Горьковский автозавод продолжает повышать уровень безопасности своих моделей стало известно минувшим летом. Сначала машины семейств «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» обзавелись подушками безопасности.
Позднее заднеприводные машины примерили систему курсовой устойчивости. ESC сначала ставили только на цельнометаллические фургоны, комби и автобусы, а позднее — на бортовые грузовики.