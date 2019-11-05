В России начали продавать новую версию Volkswagen Polo

Особенность исполнения Select — коммуникационный модуль Volkswagen Connect. С его помощью можно удаленно получить информацию об автомобиле, его местоположении, записаться на ремонт в сервисный центр или связаться со службой помощи на дороге.

Начальная версия Volkswagen Polo — Conceptline — стоит от 679 900 рублей, топовая Football Edition — от 871 900 рублей.