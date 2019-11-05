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13:13

В России начали продавать новую версию Volkswagen Polo

Седан отныне доступен в исполнении Select

Компания Volkswagen начала продавать в России седан Polo в новом исполнении Select. Такие автомобили стоят от 799 900 рублей.

Новинку можно заказать с двигателем 1.6 мощностью 90 либо 110 лошадиных сил. Пару младшему агрегату составит пятиступенчатая «механика», старшему — механическая коробка передач или шестидиапазонный автомат. В оснащение седана войдут 15-дюймовые стальные колеса, подогрев и электрорегулировка боковых зеркал, а также галогенные фары.

Кресла седана отделаны тканью, а руль кожей. Кроме того, у Polo Select есть аудиосистема, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль и кондиционер. Климат-контроль и светодиодные фары предлагаются за доплату.

Особенность исполнения Select — коммуникационный модуль Volkswagen Connect. С его помощью можно удаленно получить информацию об автомобиле, его местоположении, записаться на ремонт в сервисный центр или связаться со службой помощи на дороге.

Начальная версия Volkswagen Polo — Conceptline — стоит от 679 900 рублей, топовая Football Edition — от 871 900 рублей.