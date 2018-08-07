Модель получила спецверсию под названием Joy

Пульс

Volkswagen построит для России 500 двухцветных седанов Polo

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7 августа 2018

Компания Volkswagen вывела на российский рынок спецверсию седана Polo под названием Joy. Эти автомобили получат двухцветную окраску кузова. Всего выпустят лишь 500 таких машин.

[Поездка на передней части будущего седана VW Polo](https://motor.ru/testdrives/halfpolo.htm)

Поездка на передней части будущего седана VW Polo

Спецверсия «Поло» построена на базе «средней» комплектации Comfortline и доступна в трех цветовых сочетаниях кузова и крыши: оранжевый с черным, серебристый с черным, а также серый с красным. Кроме того, седан получит светодиодные фары головного света, затемненные задние фонари и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В оснащение седана в версии Joy входит аудиосистема с Bluetooth, 6,5-дюймовым цветным экраном и четырьмя динамиками, климат-контроль, подогрев лобового стекла, обогрев передних кресел, камера заднего вида и боковые подушки безопасности.

Помимо этого, были изменены комплектации обычных Polo. Так, Highline и GT теперь в базе имеют светодиодные фары, Drive и Comfortline получат обновленные галогеновые фары, затемненные фонари от версии GT вошли в стандартное оснащение всех комплектаций, а круиз-контроль доступен теперь в версиях Comfortline, Highline и GT.

Помимо этого, были изменены комплектации обычных Polo. Так, Highline и GT теперь в базе имеют светодиодные фары, Drive и Comfortline получат обновленные галогеновые фары, затемненные фонари от версии GT вошли в стандартное оснащение всех комплектаций, а круиз-контроль доступен теперь в версиях Comfortline, Highline и GT.

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Новинку можно заказать с 90-сильным мотором и «механикой», 110-сильным двигателем, работающим в паре с МКП или шестиступенчатым «автоматом», а также со 125-сильным турбоагрегатом, который, помимо «ручки», доступен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Стоит такой автомобиль от 804,9 тысячи рублей – на 120 тысяч рублей дешевле, чем в случае, если все эти опции заказывать в различных пакетах оснащения.

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