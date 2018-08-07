Volkswagen построит для России 500 двухцветных седанов Polo

Компания Volkswagen вывела на российский рынок спецверсию седана Polo под названием Joy. Эти автомобили получат двухцветную окраску кузова. Всего выпустят лишь 500 таких машин.

Спецверсия «Поло» построена на базе «средней» комплектации Comfortline и доступна в трех цветовых сочетаниях кузова и крыши: оранжевый с черным, серебристый с черным, а также серый с красным. Кроме того, седан получит светодиодные фары головного света, затемненные задние фонари и 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В оснащение седана в версии Joy входит аудиосистема с Bluetooth, 6,5-дюймовым цветным экраном и четырьмя динамиками, климат-контроль, подогрев лобового стекла, обогрев передних кресел, камера заднего вида и боковые подушки безопасности.

Помимо этого, были изменены комплектации обычных Polo. Так, Highline и GT теперь в базе имеют светодиодные фары, Drive и Comfortline получат обновленные галогеновые фары, затемненные фонари от версии GT вошли в стандартное оснащение всех комплектаций, а круиз-контроль доступен теперь в версиях Comfortline, Highline и GT.

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Новинку можно заказать с 90-сильным мотором и «механикой», 110-сильным двигателем, работающим в паре с МКП или шестиступенчатым «автоматом», а также со 125-сильным турбоагрегатом, который, помимо «ручки», доступен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Стоит такой автомобиль от 804,9 тысячи рублей – на 120 тысяч рублей дешевле, чем в случае, если все эти опции заказывать в различных пакетах оснащения.