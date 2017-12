mHEV Plus

Прокачанная версия MHEV, MHEV Plus, уже оснащена 35-сильным электромотором, который может помогать на разгоне, и выглядит любопытной альтернативой дизельным машинам. Plus не пугает выбросами NOx, она примерно втрое эффективнее mHEV, и, несмотря на сложную электрику, все равно обходится дешевле моторов на тяжелом топливе. Ожидается, что уже к 2025 году на «мягкие гибриды» MHEV и MHEV Plus будет приходится почти 20 процентов всех продаж Volkswagen.