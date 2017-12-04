Представьте, что вы выбираете мороженое из восьми вкусов и этого набора, очевидно, не всем будет достаточно. А если – выбирая машину – нужно остановиться на одной из восьми силовых установок? И речь пока даже не о мощности, а типе двигателя. Мотор на солярке, бензине, газе, электричестве – или, может быть, гибрид? Какой вам больше подойдет: PHEV, HEV, mHEV или вообще mHEVplus? Выглядит как ночной кошмар покупателя, но все это скоро будет происходить в автосалонах. Мы съездили на технический семинар Volkswagen, а заодно прокатились на хэтчбеке Polo — передней половинке нашего будущего седана Polo.

Ладно в начале прошлого века, когда автолюбитель должен был понимать преимущества конусного сцепления с фрикционной поверхностью из кожи перед множеством других вариантов – но сейчас такое разнообразие технических решений способно ввести человека в ступор.

С сентября 2018 все новые автомобили в Европе будут тестироваться по новому циклу оценки расхода топлива и выбросов WLTP. Сейчас официальные цифры в каталогах, увы, не отражают реальности. А это значит еще более ожесточенную битву за экологические показатели. На фото Volkswagen Arteon с блоком, позволяющим измерить выбросы в движении.

Тем не менее, Крестовый поход на двигатель внутреннего сгорания продолжает свое факельное шествие и это движение принимает все более причудливые формы. Примерная дата казни ДВС в Европе уже известна: Норвегия думает ввести запрет на продажу традиционных машин уже в 2025 году — через 7 лет, а Франция и Великобритания, например, в 2040-м.

Пока же инженеры выжимают из моторов все возможное, словно пытаясь собрать еще стакан сока из использованной половинки апельсина. Например, попробовать высушить цедру, измельчить в порошок, добавить сахар и потом разбавить водой...

В общем, в ход идут самые невероятные решения, вроде хитрой регулировки шатунов у Infiniti Q50, изменяющей степень сжатия, а у концерна Volkswagen возможностей и вариантов решения проблемы еще больше, так что в следующие годы нас ждет небывалое многообразие необычных силовых установок.

8 силовых установок, на которые делает ставку Volkswagen

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Дизель После Дизельгейта в Европе доработали и перепрошили уже 70 процентов «неликвидных» машин. Причем у некоторых двигателей ожидаемо упала мощность и момент. Что же касается будущего моторов на тяжелом топливе, то инженеры его видят неразрывно с SCR-нейтрализатором с впрыском мочевины. Ожидается, что с появление нового поколения дизелей в 2019 году выбросы NOx, из-за которых и разгорелся весь скандал, в некоторых случаях упадут на 40 процентов. Себестоимость таких моторов, понятно, будет расти, а рыночная доля постоянно падать в пользу других силовых установок — гибридов, например. Бензин По прогнозам в 2025 году Volkswagen будет по-прежнему продавать 50 процентов автомобилей с бензиновыми ДВС. И как сделать такие моторы еще эффективнее? Высокая степень сжатия? Цикл Миллера? Турбины с изменяемой геометрией (на фото)? Система отключения цилиндров? Инженеры решили собрать все это в одном агрегате, который называется 1.5l TSI Evo. Самая приятная новость — экология больше не означает скуку. Из-за подскочившей планки момента Evo стал на 35 процентов отзывчивее, чем старый 1.4 TSI. Чего инженеры не комментируют, так это себестоимость подобного агрегата. Газ В первую очередь немцы рассчитывают на газ, получаемый метановым брожением биомассы. Например, семи переработанных рулонов соломы общей массой 1800 кг должно хватить на годовой пробег автомобиля в 10 000 км, а выбросы CO2 у газовых машин при этом будут как минимум ниже, чем у дизелей, которым еще и требуются очень дорогие системы очистки. Уже сейчас Volkswagen предлагает 4 газовые легковые модели: up!, Polo, Golf и Caddy. Во всем концерне их скоро будет 14, включая даже Audi A5. mHev «Мягкий гибрид» MHEV пока слабый конкурент дизелю, но уже дает возможность рачительным европейцам экономить по несколько евроцентов в день. Бензиновый мотор здесь оснащен стартер-генератором с ременным приводом и небольшой 48-вольтовой батареей. Такая система довольно проста, но способна рекуперировать энергию, глушить и заводить двигатель в движении. Впрочем, ее эффективность все равно в десять раз ниже, чем у подзаряжаемого гибрида. mHEV Plus Прокачанная версия MHEV, MHEV Plus, уже оснащена 35-сильным электромотором, который может помогать на разгоне, и выглядит любопытной альтернативой дизельным машинам. Plus не пугает выбросами NOx, она примерно втрое эффективнее mHEV, и, несмотря на сложную электрику, все равно обходится дешевле моторов на тяжелом топливе. Ожидается, что уже к 2025 году на «мягкие гибриды» MHEV и MHEV Plus будет приходится почти 20 процентов всех продаж Volkswagen. HEV Еще одна грань «мягких гибридов». Компоненты здесь похожи, но электромотор не помогает передней оси, а вращает задние колеса, делая автомобиль, по сути, полноприводным. При этом батарейка здесь еще больше и позволяет на одном электричестве проехать несколько километров. Такая система хорошо подойдет, скажем, «Тигуану», но все перспективные серийные модели-гибриды HEV, mHEV и mHEVplus пока засекречены. PHEV Гибрид PHEV — это уже почти электромобиль с запасом хода на чистом электричестве до 50 км. Здесь есть не только турбомотор и помогающий ему электромотор, но и очень емкая батарея, которую можно подзаряжать дома, от розетки. У Golf GTE, например, гибридная установка по мощности сравнима с Golf GTI, но выбрасывает в атмосферу в 4 раза меньше вредных веществ. Выгода, увы, включена в стоимость: цена GTE на 6 тысяч евро выше GTI. Более того — PHEV на тысячу дороже чистого электромобиля e-Golf! В общем, доля таких машин и в будущем останется невысокой. «Мягкие гибриды» и электромобили будут пользоваться гораздо большей популярностью. BEV BEV (Bettery electric vehicle) — это просто электромобиль. Уже через семь лет в Volkswagen рассчитывают, что на чистой электротяге будут передвигаться до четверти выпущенных машин. Пока серийно выпускаются модели e-Golf и e-Up!, но в 2020 году в производство пойдет первенец подбренда Volkswagen I.D. — этакий «Жук» нового столетия с запасом хода до 500 км. Массовый, народный и, конечно, электрический.

Одно из временных решений проблемы, по мнению инженеров Volkswagen, — переделка двигателей внутреннего сгорания под газ. Помните оцепенение при виде багажника Жигулей соседа, половину которого занимал огромный красный баллон? Я на таких учился водить — мой инструктор был прижимистым дедом.

И вот оно — долгожданное воссоединение! Серийный Volkswagen Polo 1.0l TGI на парковке. А ведь почти таким же, если не брать газовое оборудование, будет до передней стойки и наш будущий Polo седан калужской сборки. Его прообраз под именем Virtus уже дебютировал в Бразилии.

По сравнению с нашим седаном Polo новенький Virtus на девять сантиметров длиннее — по размеру он сравним с новым «Тигуаном». И вся эта прибавка ушла в базу, а его багажник вмещает 521 литров вместо скромных нынешних 460 литров.

Качество интерьеров бюджетных машин выросло настолько, что даже европейский «полик» внутри сейчас выглядит очень скромно. А «Гольф» на этом фоне, за счет тканевых вставок в дверях, мягкого пластика и хромированных колечек вокруг ручек и дефлекторов, вообще автомобиль другого уровня.

Видно, что в Polo немцы считали евроценты на производстве каждой детали, однако дизайнеры сделали все, что могли – облагородив салон сложными линиями и разнообразием цветов и поверхностей одного и того же, по сути, жесткого пластика.

В форме многогранников выполнена даже пара подстаканников между сиденьями, а пластик на дверях разноцветный и разнофактурный — выглядит нескучно. Дефлекторы обдува теперь сдвинуты вниз и это позволило установить дисплей мультимедийной системы выше — на одном уровне с приборной панелью. Переносить взгляд с одного на другой теперь очень удобно.

А ведь приборка у Polo и бразильского «Виртуса» может быть и электронной, с 12-дюймовым экраном. Получается два дисплея, которые визуально объединены одной панелью из черного рояльного пластика – незаметной дизайнерской инновацией 21 века, облагородившей десятки недорогих интерьеров. Симпатично, практично и без отпечатков пальцев, что на твоем яблочном «черном ониксе».

Мультимедийная система позаимствована у «Гольфа», отличаясь меньшим размером и аналоговой регулировкой громкости и масштаба карты – с помощью крутилок вместо неудобных электронных кнопок.

Сохранился даже инфракрасный датчик движения рук, который пока считывает до обидного мало жестов — о нем мы уже рассказывали в тесте нового кроссовера Skoda Karoq. Но на этом, пожалуй, все электронные плюшки заканчиваются.

Вместо электроручника по-прежнему внушительная кочерга, блок климата строг, словно радиола в «Жуке» семидесятых, — это, по сути, переосмысленное управление кондиционером от старой машины. Осмотревшись, опознать газовую версию можно только по одной детали – двум датчикам запаса топлива, газа и бензина. Но сперва нам дают попробовать Polo с 75-сильным бензиновым двигателем.

К шестому поколению Polo обогнал производившийся в девяностых третий Golf – длина 4053 мм.

Литровый моторчик бодро тянет со средних оборотов, заливаясь 3-цилиндровой трелью, — на городских скоростях такой Polo едет неплохо, а на шоссейных немного грустно. Даже порог в 120 км/ч «полик» преодолевает долго и мучительно, словно взбираясь на вершину Эвереста.

Подвеска передает все стыки и микропрофиль идеально немецкого асфальта, и при этом вы отчетливо слышите шелест ветра и шин. Golf едет увесистее, благороднее, хотя также подробно транслирует все звуки и нюансы дорожного полотна в салон.

Пухлый мультируль в Polo такой же, как стоит на большинстве «Фольксвагенов», от Up до Multivan. Электроусилитель настроен на тугую середину, чтобы четко держаться прямой, и синтетическую легкость, когда вы отклоняете баранку в сторону.

Но самое главное — на поворот руля хэтчбек реагирует лениво, с небольшим запаздыванием. Следом за передними колесами через мгновение следует кузов и только затем этот раскачавшийся пудинг встает на дугу.

Вместо прожекторных фар с ломанной диодной полоской у будущего Polo седана, скорее всего, будет более простая оптика с рефлекторами.

Стабильно, без дискомфорта, но на фоне короткой базы, плотного шасси и заимствованного у платформы MQB рулевого механизма ожидаешь чего-то более зажигательного — Golf едет куда острее и точнее. Впрочем, подвеска российского Polo седана будет настроена заново. Ведь к текущей модели когда-то вообще приспособили простую «балку» от четвертого «Гольфа».

Версия на метане мощнее (90 сил), но едет не намного быстрее, а звук мотора здесь еще чуточку громче. По сути, литровый мотор TGI — это обычный бензиновый агрегат, которому добавили несколько новых деталей.

1/3 2/3 3/3 У старших газовых моделей «Фольксвагена» баллоны сделаны из легкого стеклопластика. У Polo они более дешевые, стальные, но металл позволяет сделать стенки баллонов тоньше и разместить их компактнее – в маленьком хэтчбеке это важно. Переплетенье незнакомых трубок и надпись TGI - отличительная черта моторов на газу. Впрочем, никто не мешает ездить на нем только на бензине. В салоне газовые «Фольксвагены» легко отличить по двум датчикам запаса топлива.

Регулятор, который снижает давление газа с 200 бар в баллоне до пяти, специальная топливная рампа, подающая метан в цилиндры, выпускные клапаны с натриевой начинкой, отводящей избыточное тепло из тарелки. При испарении топливная смесь бензиновых моторов охлаждается, с газом ничего подобного не происходит и рабочие температуры здесь выше.

В поворотах Polo TGI едет точно также, как бензиновый собрат. Хотя два баллона и лежат в подполье багажника, отобрав место у полноценной запаски, накачанный в них метан весит всего 12 килограммов.

Инфраструктура газовых АЗС пока оставляет желать лучшего, поэтому бензиновый бак здесь тоже остался. Из-за этого приборная панель поначалу приводит в растерянность: на месте циферблата с показаниями температуры охлаждающей жидкости здесь установлен еще один датчик запаса топлива... Сперва сжигаешь в цилиндрах весь газ, а потом бензин.

В сумме получаются внушительные 1200 км запаса хода и Евро-6 без всяких там дизельных впрысков мочевины. Это ли не идеальный вариант? Или все-таки будущее за разнообразными гибридами?

В Германии владельцы газовых «Фольксвагенов» должны каждые два года ездить на техосмотр – инспектировать состояние баллонов.

Но я бы на месте того пресловутого покупателя взял электромобиль! Пришла же кому-то идея поставить на стоянку рядом с нашим газовым Polo электрический e-up!, будь он неладен. Маленький, как перечница, с камерой заднего вида, которая курьезно выводит изображение на микроскопический экранчик магнитолы. Но как этот спичечный коробок едет! Настоящий фан-кар для домохозяек и эксцентричных миллионеров.

Не такой устойчивый, как старшие братья, но верткий и очень живой. Никаких звуков под капотом, вибраций и запретного облачка из трубы — только 82 силы электромотора, которые хватают за шкирку с места, как бензиновые 150.

Если базовый up! в Германии стоит 9975 евро, то электрический e-up! – уже 26 900. Прямо как Tiguan

Пресловутые 120 км/ч электро-Up набрал, как молодой барашек, который не хочет «медленно спускаться с горы». Дожить бы европейским покупателям «Фольксвагенов» до изобретения нормальных по емкости батареек… А нам – до появления полноценного Polo седана. Ходят слухи, это может случиться уже в следующем году. \m

Volkswagen Polo 1.0l TGI Нравится Продуманная строгость и приятный саллон He нравится Не самый интересный в управлении Вердикт Вы хотя бы намекните, когда ждать седан? 999 см3, 3-цилиндровый на метане, 90 л.с., 160 Нм 5-ступенчатая механическая 0-100 км/ч за 11,9 сек., 183 км/ч 1260 кг

Иллюстрации: Компании-производителя