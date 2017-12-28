В России отзовут 26 тысяч Skoda Rapid и седанов VW Polo

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 26 038 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Под сервисную акцию попадают 16 065 автомобилей Volkswagen Polo Sedan и 9 973 автомобилей Skoda Rapid, проданных в 2017 году. Причина отзыва — некачественная сварка буксировочной проушины, входящей в комплект бортового инструмента, которая при буксировке может оборваться.

Владельцы машин, попадающих под отзыв, будут приглашены в ближайший дилерский центр для бесплатной замены проушины. Список VIN-номеров транспортных средств опубликован на сайте «Росстандарта»: Volkswagen, Skoda.

В середине декабря текущего года компания Volkswagen объявила об отзыве 137 пикапов Amarok, оснащенных дизельными «шестерками». Причиной для проведения сервисной кампании стала возможная утечка маска.