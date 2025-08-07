Новости
Опубликовано 07 августа 2025, 17:19
1 мин.

Пользователям каршеринга в Москве теперь потребуется верификация

Город сохраняет статус мирового лидера по количеству автомобилей в каршеринге
В Москве с осени меняются условия пользования каршерингом. Начиная с 1 сентября 2025 года, жителям и гостям российской столицы, желающим воспользоваться каршерингом, предстоит пройти обязательную верификацию через портал городских услуг mos.ru. Это нововведение, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, направлено на решение двух важных задач.
© Максим Блинов / РИА Новости
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Во-первых, процедура верификации с использованием Mos ID призвана ограничить доступ к услуге для злостных нарушителей правил дорожного движения. Во-вторых, она значительно упростит и ускорит установление личности водителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации или дорожно-транспортного происшествия.

Хотя новые правила официально вступают в силу уже через несколько недель, до ноября этого года продлится тестовый период. В течение этого времени пользователи каршеринга будут получать напоминания о необходимости выполнить новые требования. Градоначальник заверил, что сама верификация не отнимет много времени и потребует лишь онлайн-подтверждения учётной записи на портале mos.ru.

Стоит отметить, что Москва уже имеет опыт внедрения подобной меры. Столица первой в России ввела обязательную верификацию для курьеров и тех, кто арендует электросамокаты. По оценке мэра, эта практика доказала свою высокую эффективность — с начала текущего сезона количество аварий с участием этих категорий участников движения снизилось на впечатляющие 60%.

Собянин подчеркнул популярность каршеринга в Москве. Ежедневно здесь совершается более 150 тысяч поездок с использованием этого сервиса. Примечательно, что даже владельцы личных автомобилей активно пользуются каршерингом в столице.

