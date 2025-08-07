Пользователям каршеринга в Москве теперь потребуется верификация

Во-первых, процедура верификации с использованием Mos ID призвана ограничить доступ к услуге для злостных нарушителей правил дорожного движения. Во-вторых, она значительно упростит и ускорит установление личности водителя в случае возникновения чрезвычайной ситуации или дорожно-транспортного происшествия.

Хотя новые правила официально вступают в силу уже через несколько недель, до ноября этого года продлится тестовый период. В течение этого времени пользователи каршеринга будут получать напоминания о необходимости выполнить новые требования. Градоначальник заверил, что сама верификация не отнимет много времени и потребует лишь онлайн-подтверждения учётной записи на портале mos.ru.