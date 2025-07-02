Требования по локализации хотят распространить на каршеринг

В Минпромторге «горячо поддерживают» предложение распространить на каршеринг требования по локализации аналогично закону о такси, поступившее от членов Совета Федерации. Алиханов добавил, что будут приложены все усилия для быстрого принятия документа.

Закон о локализации такси приняли в России в конце мая. В силу он вступит с 1 марта 2026 года, но ряду регионов дадут еще несколько лет на подготовку. Согласно закону, автомобили будут включать в реестр легковых такси только при выполнении одного из двух условий.

Первое — машина должна набрать достаточное количество баллов локализации при производстве. Второе — она должна быть выпущена в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 2033-го второе условие упразднят, и единственным останется достаточный уровень локализации.