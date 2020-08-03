Составлен список автомобилей, на которые россияне потратили больше всего денег

На втором месте с небольшим отставанием оказалась южнокорейская марка Kia, заработавшая 110,6 миллиардов рублей. Однако падение прибыли оказалось куда значительнее, чем у Toyota, и составило 25,5 процента.

Замыкает первую тройку Lada с результатом 87,6 миллиардов рублей, лидирующая по объему продаж. На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились немецкие Mercedes-Benz и BMW со схожими результатами 84,8 миллиарда и 84,1 миллиарда рублей соответственно.

Шестое место досталось Hyundai, которому удалось реализовать автомобили общей стоимостью 83,6 миллиарда рублей. Более 50 миллиардов заработали в России Volkswagen (61,2 миллиарда рублей), Skoda (52,5 миллиарда рублей) и Renault (51,3 миллиарда рублей).