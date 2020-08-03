Составлен список автомобилей, на которые россияне потратили больше всего денег

На втором месте с небольшим отставанием оказалась южнокорейская марка Kia, заработавшая 110,6 миллиардов рублей. Однако падение прибыли оказалось куда значительнее, чем у Toyota, и составило 25,5 процента.
Замыкает первую тройку Lada с результатом 87,6 миллиардов рублей, лидирующая по объему продаж. На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились немецкие Mercedes-Benz и BMW со схожими результатами 84,8 миллиарда и 84,1 миллиарда рублей соответственно.
Шестое место досталось Hyundai, которому удалось реализовать автомобили общей стоимостью 83,6 миллиарда рублей. Более 50 миллиардов заработали в России Volkswagen (61,2 миллиарда рублей), Skoda (52,5 миллиарда рублей) и Renault (51,3 миллиарда рублей).
Остальным маркам не удалось перешагнуть этот рубеж. Десятым в списке стал японский Nissan, на автомобили которого россияне за полгода потратили 44,6 миллиарда рублей.
В целом за первые шесть месяцев нынешнего года продажи новых автомобилей в России сократились на 23,3 процента, до 635 959 штук, следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В июне эксперты зафиксировали небольшое улучшение ситуации, однако общий прогноз на 2020 год остается неутешительным. Согласно ему, в стране продадут 1 339 000 новых машин – на 23,9 процента меньше, чем в прошлом году.