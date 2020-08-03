13:01

Составлен список автомобилей, на которые россияне потратили больше всего денег

Выручка автомобильных компаний ожидаемо сократилась из-за пандемии

Мария Евдокимова
За первые шесть месяцев 2020 года жители России потратили на новые автомобили 997,4 миллиарда рублей, сообщают аналитики агентства «Автостат». Это на 16,4 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Первенство досталось японской Toyota – ее выручка составила 110,7 миллиарда рублей, сократившись на 7,1 процента.

На втором месте с небольшим отставанием оказалась южнокорейская марка Kia, заработавшая 110,6 миллиардов рублей. Однако падение прибыли оказалось куда значительнее, чем у Toyota, и составило 25,5 процента.

Замыкает первую тройку Lada с результатом 87,6 миллиардов рублей, лидирующая по объему продаж. На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились немецкие Mercedes-Benz и BMW со схожими результатами 84,8 миллиарда и 84,1 миллиарда рублей соответственно.

Шестое место досталось Hyundai, которому удалось реализовать автомобили общей стоимостью 83,6 миллиарда рублей. Более 50 миллиардов заработали в России Volkswagen (61,2 миллиарда рублей), Skoda (52,5 миллиарда рублей) и Renault (51,3 миллиарда рублей).

Остальным маркам не удалось перешагнуть этот рубеж. Десятым в списке стал японский Nissan, на автомобили которого россияне за полгода потратили 44,6 миллиарда рублей.

В целом за первые шесть месяцев нынешнего года продажи новых автомобилей в России сократились на 23,3 процента, до 635 959 штук, следует из отчёта Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В июне эксперты зафиксировали небольшое улучшение ситуации, однако общий прогноз на 2020 год остается неутешительным. Согласно ему, в стране продадут 1 339 000 новых машин – на 23,9 процента меньше, чем в прошлом году.

Источник: Автостат