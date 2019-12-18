В припаркованном на солнце автомобиле запекли мясо

Стю Пенгелли, так зовут автора эксперимента, поставил свой старый Datsun Sunny на солнце, а на переднее сиденье положил 1,5-килограммовый кусок свинины. Рядом с ним лежал термометр и мужчина постоянно отслеживал температуру.

В семь утра, когда эксперимент только начался, температура в салоне уже составляла 30 градусов. Спустя три часа она поднялась до 52 градусов по Цельсию, а к часу дня уже достигла 81 градуса.