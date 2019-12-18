В припаркованном на солнце автомобиле запекли мясо

Стю Пенгелли, так зовут автора эксперимента, поставил свой старый Datsun Sunny на солнце, а на переднее сиденье положил 1,5-килограммовый кусок свинины. Рядом с ним лежал термометр и мужчина постоянно отслеживал температуру.
В семь утра, когда эксперимент только начался, температура в салоне уже составляла 30 градусов. Спустя три часа она поднялась до 52 градусов по Цельсию, а к часу дня уже достигла 81 градуса.
Как отмечает владелец машины, стоит обратить внимание на то, что все стекла были в тонировочной пленке, оконные и дверные уплотнители сняты, а в крыше была большая дыра от ржавчины. Эти факторы не дали автомобилю нагреться до максимума — если бы в эксперименте принимала участие новая модель, температура в салоне, скорее всего, поднялась бы еще выше и за гораздо меньший срок.
Но даже в этом Datsun Пенгелли удалось осуществить задуманное — за 10 часов нахождения в салоне мясо успело полностью приготовиться. Для запекания такого же по весу куска свинины в обычной духовке требуется примерно столько же времени — около 8-10 часов.
В заключение мужчина обратился ко всем с просьбой не оставлять в автомобилях ничего ценного и тем более никого живого. Также он призвал людей не стесняться и разбивать стекла у автомобилей, в которых заперты дети или животные, поскольку это может спасти их жизнь.
В середине июля похожий эксперимент провели представители метеорологической службы американского штата Небраска. Они положили под лобовое стекло машины противень с печеньями и припарковали ее на солнце. Спустя восемь часов выпечка была полностью готова, а пиковая температура достигла 85 градусов по Цельсию.