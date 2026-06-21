«Поррари»: блогер интегрировал мотор от Ferrari в старый Porsche 911

Донором для Porsche 911 SC послужил атмосферный 4,2-литровый V8 F136 от Maserati Quattroporte 2007 года. Мотор, разработанный Ferrari, выдавал в заводском исполнении 400 л.с. Помимо Maserati, агрегат с заводским индексом F136 ставили на многие модели Ferrari.

Просто взять и переставить двигатель не вышло: кузову 48-летнего Porsche потребовалась полная реновация. Его разобрали, крышу заменили на карбоновую от EP9 Autosport, а всю проводку переделали с нуля — заводская не подходила. Самый сложный этап — установка мотора. Команда изготовила специальный кронштейн, также потребовался адаптер от Kennedy Engineered Products, оригинальное сцепление и маховик.