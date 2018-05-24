Спорткар называют одним из самых хорошо сохранившихся экземпляров модели

Пульс

Porsche, пробывший в один руках 51 год, выставят на торги

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24 мая 2018

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал первый лот торгов, которые пройдут в честь 70-летия марки Porsche на американском автодроме Porsche Experience Center Atlanta осенью текущего года. Им стал полностью оригинальный Porsche 356 A 1600 S Speedster 1956 года. Машина пробыла в руках текущего владельца 51 год, проехав за все время 48 280 километров.

[Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche](https://motor.ru/selector/sdelanoporsche.htm)

Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche

Выставленный на продажу автомобиль — это версия модели в цвете Glacier White и спецификации Super: вместо 60-сильного мотора здесь установлен 1,6-литровый двигатель, выдающий 75 лошадиных сил и 117 Нм крутящего момента.

Спорткар куплен в 1967 году, хранился в специально построенном для него гараже и ежегодно подвергался тщательному обслуживанию — владелец даже обрабатывал резиновые элементы льняным маслом.

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По словам представителя Sotheby’s, это один из самых хорошо сохранившихся и оригинальных Super Speedster. Автомобиль находится практически в таком же состоянии, как и 62 года назад, когда сошел с конвейера завода Porsche.

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К Porsche 356 A 1600 S Speedster прилагается сертификат подлинности, комплект инструментов, оригинальные боковые шторки, руководство по эксплуатации и различные детали. Ориентировочная цена машины — 500-600 тысяч долларов (30,7-36,8 миллиона рублей).

Муха не сидела!

Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?

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