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10:00

Porsche 1959 года лишили крыши в ходе реставрации

Ателье Emory Motorsports сделало необычный рестомод Porsche 356 Speedster

В 1959 году компания Porsche уже не выпускала модель 356 Speedster, но специалисты ателье Emory Motorsports из штата Орегон сделали её собственноручно.

Ателье Emory Motorsports из города Макминнвилл американского штата Орегон специализируется на производстве эксклюзивных рестомодов Porsche в основном используя легендарную модель 356 в качестве отправной точки. Новый проект компании называется Porsche 356 Speedster Aquamarine. Самое интересное, что изначально этот автомобиль 1959 года выпуска представлял собой купе, однако недавно он угодил в довольно тяжёлую аварию, которая привела к непоправимому повреждению крыши.

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Специалисты ателье, в руки которых попал изрядно помятый «Порше», решили воспользоваться ситуацией и вовсе избавиться от неё, тем самым превратив купе в спидстер, хотя «оригинальный» 356 Speedster выпускался с 1954 по 1958 годы. Лишившись крыши, автомобиль обрёл более мощный двигатель вместо четырёхцилиндрового оппозитного мотора объёмом 1,6 литра. Теперь за спинками кресел прячется силовой агрегат из 2,4-литровой «четвёрки» мощностью 205 лошадиных сил и четырёхступенчатой коробки передач. Хотя по нынешним временам это совершенно не впечатляет, вспомните о том, что масса Speedster составляет всего 839 килограммов.

Поскольку рестомод значительно мощнее оригинала, ателье также заменило на нём подвеску, установив регулируемые амортизаторы Koni и многорычажку на задней оси. А заодно спидстеру достались современные дисковые тормоза. Кузов цвета аквамарин украшен алюминиевой крышкой моторного отсека ручной работы. 15-дюймовые колёса окрашены в матовый чёрный цвет. Новые кресла сделаны по образцу оригинальных сидений Porsche 356 и обтянуты натуральной кожей оттенка Hydes Red.