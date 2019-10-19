Porsche 1959 года лишили крыши в ходе реставрации

Специалисты ателье, в руки которых попал изрядно помятый «Порше», решили воспользоваться ситуацией и вовсе избавиться от неё, тем самым превратив купе в спидстер, хотя «оригинальный» 356 Speedster выпускался с 1954 по 1958 годы. Лишившись крыши, автомобиль обрёл более мощный двигатель вместо четырёхцилиндрового оппозитного мотора объёмом 1,6 литра. Теперь за спинками кресел прячется силовой агрегат из 2,4-литровой «четвёрки» мощностью 205 лошадиных сил и четырёхступенчатой коробки передач. Хотя по нынешним временам это совершенно не впечатляет, вспомните о том, что масса Speedster составляет всего 839 килограммов.