Porsche 1959 года лишили крыши в ходе реставрации

Ателье Emory Motorsports из города Макминнвилл американского штата Орегон специализируется на производстве эксклюзивных рестомодов Porsche — в основном используя легендарную модель 356 в качестве отправной точки. Новый проект компании называется Porsche 356 Speedster Aquamarine. Самое интересное, что изначально этот автомобиль 1959 года выпуска представлял собой купе, однако недавно он угодил в довольно тяжёлую аварию, которая привела к непоправимому повреждению крыши.
Специалисты ателье, в руки которых попал изрядно помятый «Порше», решили воспользоваться ситуацией и вовсе избавиться от неё, тем самым превратив купе в спидстер, хотя «оригинальный» 356 Speedster выпускался с 1954 по 1958 годы. Лишившись крыши, автомобиль обрёл более мощный двигатель вместо четырёхцилиндрового оппозитного мотора объёмом 1,6 литра. Теперь за спинками кресел прячется силовой агрегат из 2,4-литровой «четвёрки» мощностью 205 лошадиных сил и четырёхступенчатой коробки передач. Хотя по нынешним временам это совершенно не впечатляет, вспомните о том, что масса Speedster составляет всего 839 килограммов.
Поскольку рестомод значительно мощнее оригинала, ателье также заменило на нём подвеску, установив регулируемые амортизаторы Koni и многорычажку на задней оси. А заодно спидстеру достались современные дисковые тормоза. Кузов цвета аквамарин украшен алюминиевой крышкой моторного отсека ручной работы. 15-дюймовые колёса окрашены в матовый чёрный цвет. Новые кресла сделаны по образцу оригинальных сидений Porsche 356 и обтянуты натуральной кожей оттенка Hydes Red.