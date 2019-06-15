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16:30

Посмотрите на первый тизер Porsche 718 Boxster Spyder

Porsche опубликовала первый официальный тизер грядущей модели

Благодаря шпионским снимкам мы уже видели закамуфлированный Porsche 718 Boxster Spyder во всех ракурсах, но теперь облегчённый родстер стал как никогда близок к дебюту. По крайней мере, на это намекает официальный видеоролик.
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Короткий фирменный видеоролик утверждает, что «грядёт буря» и в качестве доказательства демонстрирует Porsche 718 Boxster Spyder, проносящийся на огромной скорости. Рассмотреть автомобиль не представляется возможным, но известно, что он получит мягкую складную крышу и обтекатели за сиденьями.

Интерьер автомобиля пока остаётся загадкой, но он наверняка окажется весьма спартанским, учитывая концепцию автомобиля. Можно ожидать много деталей из углеродного волокна и, традиционно для облегчённых Porsche, тканевые дверные ручки.

Звук мотора явно намекает на атмосферный оппозитный мотор. Вероятно, Spyder станет последней моделью с безнаддувным двигателем в линейке Boxster. Коробка передач будет механической, но в списке опций появится и «робот» PDK. Осталось выяснить, что имели в виду в Porsche, называя родстер в тизере «совершенно иррациональным».

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