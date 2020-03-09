Porsche пока не удаётся электрифицировать Boxster и Cayman

Современные аккумуляторные батареи для электромобилей слишком тяжелы для двухместных спорткаров Cayman и Boxster, считают в Porsche. Как рассказал изданию Car руководитель отдела исследований и разработок Михаэль Штайнер, инженеры марки уже работают с несколькими прототипами Boxster с электрическими силовыми установками, чтобы получить необходимый опыт и знания, однако окончательного решения по переводу линейки 718 на электротягу по-прежнему нет. Для более тяжёлых и мощных моделей, таких как Taycan, дополнительная масса не столь критична, как для лёгких двухдверок.
«Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», — объяснил Штайнер. Проект по электрификации Cayman и Boxster ещё в силе, но говорить о каких-либо сроках его реализации пока рано. Porsche надеется, что технологии развития аккумуляторов в скором времени позволят существенно снизить их массу, после чего проекту электрического 718 точно будет дан зелёный свет.