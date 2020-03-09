Porsche пока не удаётся электрифицировать Boxster и Cayman

«Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», — объяснил Штайнер. Проект по электрификации Cayman и Boxster ещё в силе, но говорить о каких-либо сроках его реализации пока рано. Porsche надеется, что технологии развития аккумуляторов в скором времени позволят существенно снизить их массу, после чего проекту электрического 718 точно будет дан зелёный свет.