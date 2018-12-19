Porsche Boxster и Cayman получили драйверские версии

Оба автомобиля оснащены двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. По умолчанию агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой», а «робот» PDK доступен в виде опции. С места до 100 километров в час Boxster и Cayman T разгоняются за 5,1 («механика») или 4,9 секунды (PDK). В режиме Sport Plus время разгона сокращается до 4,7 секунды.