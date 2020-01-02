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10:33

Новый Porsche 911 получил первую спецверсию

Купе Belgian Legend Edition посвящено автогонщику Жаки Иксу

Алексей Носаченко
Новый Porsche 911 серии 992 дебютировал в ноябре 2018 года, но только на рубеже десятилетий обзавелся первой спецверсией. Издание Belgian Legend Edition посвящено 75-летию бельгийского автогонщика Жаки Икса и его неоценимому вкладу в спортивные успехи Porsche в 1970–1980 годах.

Заказ на специальное издание 911-го поступил от бельгийского импортёра Porsche, фирмы D’Ieteren. Вместе с отделениями Porsche Exclusive Manufaktur и Style Porsche её сотрудники решили взять за основу стилистики спорткара фирменный бело-синий шлем Икса, а саму спецверсию строить на базе 911 Carrera 4S.

Купе окрасили в уникальный оттенок X Blue, и это первый 992, цвет которому подобрали по программе Paint To Sample, предлагающей воссоздать даже исторические колеры.

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Жаки Икс рядом с Porsche 911 Belgian Legend Edition. Как и остальные 911 Carrera 4S, спорткар оснащен оппозитной «турбошестёркой» 3.0 на 450 сил и 530 Нм момента. Коробка — восьмиступенчатый «робот» PDK. Время разгона до ста — 3,6 секунды; максимальная скорость — 306 километров в час.

Среди других особенностей Belgian Legend Edition, шильдик с бельгийским флагом и автографом Жаки Икса на средней стойке, 20/21-дюймовые колеса Carrera Classic уникальной расцветки с лазерной гравировкой, обитый черной кожей салон с X-образной прострочкой Pebble Grey на передней панели, дверях и сиденьях, эмблема Belgian Legend Edition на порогах и подпись Икса на подлокотнике.

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Уникальное для Carrera 4S оснащение — украшенные окантовкой Pebble Grey спортивные кресла с электрорегулировками в 18 направлениях, числом «911» на подголовниках и обтянутыми кожей спинками.

Porsche 911 Belgian Legend Edition выйдет тиражом в 75 экземпляров. Купить спорткар можно будет только в Бельгии.

Жаки Икс — шестикратный победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане. За это он получил почетное прозвище «Месье Ле-Ман». Из шести побед в марафоне четыре Икс одержал за рулем Porsche, из которых три — на 540-сильном 936/77.