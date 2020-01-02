Новый Porsche 911 получил первую спецверсию

Заказ на специальное издание 911-го поступил от бельгийского импортёра Porsche, фирмы D’Ieteren. Вместе с отделениями Porsche Exclusive Manufaktur и Style Porsche её сотрудники решили взять за основу стилистики спорткара фирменный бело-синий шлем Икса, а саму спецверсию строить на базе 911 Carrera 4S.

Купе окрасили в уникальный оттенок X Blue, и это первый 992, цвет которому подобрали по программе Paint To Sample, предлагающей воссоздать даже исторические колеры.