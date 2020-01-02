Новый Porsche 911 получил первую спецверсию

Заказ на специальное издание 911-го поступил от бельгийского импортёра Porsche, фирмы D’Ieteren. Вместе с отделениями Porsche Exclusive Manufaktur и Style Porsche её сотрудники решили взять за основу стилистики спорткара фирменный бело-синий шлем Икса, а саму спецверсию строить на базе 911 Carrera 4S.
Купе окрасили в уникальный оттенок X Blue, и это первый 992, цвет которому подобрали по программе Paint To Sample, предлагающей воссоздать даже исторические колеры.
Среди других особенностей Belgian Legend Edition, шильдик с бельгийским флагом и автографом Жаки Икса на средней стойке, 20/21-дюймовые колеса Carrera Classic уникальной расцветки с лазерной гравировкой, обитый черной кожей салон с X-образной прострочкой Pebble Grey на передней панели, дверях и сиденьях, эмблема Belgian Legend Edition на порогах и подпись Икса на подлокотнике.
Уникальное для Carrera 4S оснащение — украшенные окантовкой Pebble Grey спортивные кресла с электрорегулировками в 18 направлениях, числом «911» на подголовниках и обтянутыми кожей спинками.
Porsche 911 Belgian Legend Edition выйдет тиражом в 75 экземпляров. Купить спорткар можно будет только в Бельгии.
Жаки Икс — шестикратный победитель 24-часовой гонки в Ле-Мане. За это он получил почетное прозвище «Месье Ле-Ман». Из шести побед в марафоне четыре Икс одержал за рулем Porsche, из которых три — на 540-сильном 936/77.