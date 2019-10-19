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16:00

14-летний подросток угнал Subaru и разбил его о Lamborghini

В ходе погони Subaru Forester врезался в Toyota Hilux и Lamborghini Urus

В австралийском городе Перт подросток на Subaru Forester при попытке уйти от полицейской погони не справился с управлением и разбил два автомобиля.

В ходе ночного патрулирования улиц сотрудники полиции города Перт заметили белый Subaru Forester, похожий на тот, что совсем недавно был угнан. За рулём был подросток, который заметил полицейский автомобиль и попытался скрыться. Офицеры бросились в погоню за кроссовером, но угонщик после неудавшейся попытки оторваться от преследования решил протаранить патрульный пикап Toyota Hilux и на полном ходу врезался в него.

Очевидно, «Субару» оказался достаточно крепким автомобилем, потому что после аварии злоумышленник снова попытался уехать от полицейских, однако не справился с управлением и столкнулся с припаркованным кроссовером Lamborghini Urus. Тогда 14-летний подросток выбрался из разбитого «Форестера» и попробовал убежать, но вскоре был пойман и арестован. Жёлтый «Урус» пострадал довольно серьёзно: у кроссовера помяты передняя дверь и правое крыло.