14-летний подросток угнал Subaru и разбил его о Lamborghini

В ходе ночного патрулирования улиц сотрудники полиции города Перт заметили белый Subaru Forester, похожий на тот, что совсем недавно был угнан. За рулём был подросток, который заметил полицейский автомобиль и попытался скрыться. Офицеры бросились в погоню за кроссовером, но угонщик после неудавшейся попытки оторваться от преследования решил протаранить патрульный пикап Toyota Hilux и на полном ходу врезался в него.