Porsche объяснила, почему 911 все-таки стал гибридом

В обновлённой гамме Porsche 911 пока нет версий на «механике», а версия GT3 исключена из гаммы. Однако самый «хардкорный» 911 GT3 RS всё ещё доступен к заказу, а со временем в линейку вернутся обычные трёхпедальные версии. Однако в ближайшие три месяца рестайлинговые Turbo/Turbo S не появятся: их апгрейд проведут с задержкой.