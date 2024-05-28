Представлен первый в истории гибридный Porsche 911

Уже с завода 911 Carrera GTS оснащен полноуправляемым шасси (между прочим, впервые в истории Porsche), активными стабилизаторами PDCC и адаптивной подвеской PASM с занижением на 10 миллилитров. Фары матричные, опять же впервые, и за доплату их можно заменить на блоки HD matrix LED, как у Cayenne. Гибрид отличают увеличенные передние воздухозаборники с подвижными заслонками и специфическая выхлопная система. Плюс для него предлагают комплект колес с углепластиковыми лезвиями, которые должны снизить сопротивление воздуху. В списке опций — аэродинамический кит с другим бампером и фиксированным антикрылом.