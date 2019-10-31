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13:06

Porsche предложит бесплатную «механику» покупателям 911

Семиступенчатую трансмиссию предложат для Carrera S и Carrera 4S

Штутгартский производитель Porsche подтвердил, что спорткар 911 будет доступен с семиступенчатой механической коробкой передач, причем доплачивать за нее покупателям не придется.

Механическую коробку получат модификации 911 Carerra S и 4S в кузове купе и кабриолет, а вот будет ли доступна такая трансмиссия на базовой версии спорткара, пока неясно. В динамике 911 на «механике» будет немного уступать версии на восьмидиапазонной PDK с пакетом Sport Chrono — на разгон с места до 96 километров в час последний тратит ровно 3,3 секунды против четырех секунд у новой версии спорткара . Зато на предельную скорость смена трансмиссии не повлияла, она осталась на уровне 307 километров в час.

Несмотря на то, что теперь упражнение «0-100 километров в час» спорткар выполняет чуть дольше, смена коробки передач положительно сказалась на весе автомобиля — он стал легче почти на 40 килограммов. Кроме того, все 911 на «механике» будут по умолчанию комплектоваться пакетом Sport Chrono с более спортивными настройками подвески и силовой установки, а также лонч-контролем.

Мировая премьера восьмого поколения Porsche 911 состоялась в ноябре прошлого года. Автомобиль построили практически с нуля, но сохранили классические пропорции. Через год после дебюта, в середине сентября этого года, стало известно, что в 2019-м новый 911 стал самой прибыльной моделью компании, принеся в общий бюджет марки треть от общей выручки.