Porsche предложит бесплатную «механику» покупателям 911

Механическую коробку получат модификации 911 Carerra S и 4S в кузове купе и кабриолет, а вот будет ли доступна такая трансмиссия на базовой версии спорткара, пока неясно. В динамике 911 на «механике» будет немного уступать версии на восьмидиапазонной PDK с пакетом Sport Chrono — на разгон с места до 96 километров в час последний тратит ровно 3,3 секунды против четырех секунд у новой версии спорткара . Зато на предельную скорость смена трансмиссии не повлияла, она осталась на уровне 307 километров в час.

Несмотря на то, что теперь упражнение «0-100 километров в час» спорткар выполняет чуть дольше, смена коробки передач положительно сказалась на весе автомобиля — он стал легче почти на 40 килограммов. Кроме того, все 911 на «механике» будут по умолчанию комплектоваться пакетом Sport Chrono с более спортивными настройками подвески и силовой установки, а также лонч-контролем.