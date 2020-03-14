Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Компания Ruf из Пфаффенхаузена, которая известна уникальными мелкосерийными автомобилями на базе разных моделей Porsche, показала первый серийный экземпляр новой модели SCR. Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна. От винтажного «Порше» он отличается иным дизайном переднего бампера, более широким задним крыльям, современной светодиодной оптикой, небольшим задним спойлером оригинальной формы и новыми колёсными дисками.
Интерьер также выполнен в ретростиле и отделан коричневой натуральной кожей со вставками из клетчатой ткани — никаких сенсорных экранов, виртуальных приборов и цветных дисплеев. Нет в купе и никаких электронных ассистентов водителя. Для SCR разработана спортивная двухрычажная подвеска с горизонтальными амортизаторами на обеих осях. Сзади расположен шестицилиндровый оппозитный мотор объемом четыре литра. Атмосферник способен раскручиваться до 8 270 оборотов в минуту, его мощность составляет 510 лошадиных сил, крутящий момент — 470 ньютон-метров.
Коробка передач — механическая. Снаряжённая масса Ruf SCR составляет 1 250 килограммов, максимальная скорость купе составляет 320 километров в час, а динамические характеристики немцы пока оставили в тайне. Стоимость ретросуперкара в Ruf также не сообщают, равно как и будущий тираж уникального купе. Судя по прежним творениям компании, SCR будет выпущен в лучшем случае лишь в нескольких десятках экземпляров, каждый из которых производитель оценит в несколько сотен тысяч евро.