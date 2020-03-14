Новый суперкар замаскировали под старый Porsche

Коробка передач — механическая. Снаряжённая масса Ruf SCR составляет 1 250 килограммов, максимальная скорость купе составляет 320 километров в час, а динамические характеристики немцы пока оставили в тайне. Стоимость ретросуперкара в Ruf также не сообщают, равно как и будущий тираж уникального купе. Судя по прежним творениям компании, SCR будет выпущен в лучшем случае лишь в нескольких десятках экземпляров, каждый из которых производитель оценит в несколько сотен тысяч евро.