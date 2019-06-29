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18:00

В США появился в продаже редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова продаёт «911-й» от ателье Strosek

Немецкое ателье Strosek существует с 1971 года и предлагает владельцам Porsche собственный взгляд на дизайн автомобиля. Оно не так известно, как, скажем, Ruf или Gemballa, зато каждый выпущенный Porsche 911 от Strosek значительно реже появляется в продаже. Тем более в США.
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Сегодня тяжело найти более узнаваемый спортивный автомобиль, чем Porsche 911. Производитель утверждает, что преемственность дизайна модели 911 от первого до последнего поколения уникальна в автомобильной истории, и с этим сложно не согласиться. Так или иначе, но с 1963 года по наши дни это заднемоторное купе сохранило узнаваемый профиль и характерные черты, за что дизайнеров «Порше» порой называют самыми ленивыми на свете. В шутку.

Впрочем, некоторые тюнинговые ателье всё же пытаются с переменным успехом внести некоторые коррективы в ладный облик «911-го». Взять, к примеру, этот Porsche 911, доработанный в немецкой компании Strosek. На автомобиле 1977 года выпуска основательно переделаны передняя и задняя части кузова, а передняя оптика заменена на крошечные фары, которые в 1990-е годы устанавливались буквально на всё подряд: от Honda Integra до Mercedes-Benz G-класса от Brabus.

Чёрный окрас придаёт Porsche 911 Strosek элегантности, а хромированные пятиспицевые колёса добавляют шика. Автомобиль оснащался 2,7-литровой оппозитной шестёркой, которая в середине 1970-х редко доживала до 100 тысяч километров. Виной тому были ужесточившиеся экологические нормы, из-за которых «Порше» пришлось повысить рабочую температуру мотора, что отрицательно сказалось на надёжности. Зато сегодня это делает «911-е» тех лет ещё более ценными!

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