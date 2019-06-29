В США появился в продаже редчайший Porsche 911

Сегодня тяжело найти более узнаваемый спортивный автомобиль, чем Porsche 911. Производитель утверждает, что преемственность дизайна модели 911 от первого до последнего поколения уникальна в автомобильной истории, и с этим сложно не согласиться. Так или иначе, но с 1963 года по наши дни это заднемоторное купе сохранило узнаваемый профиль и характерные черты, за что дизайнеров «Порше» порой называют самыми ленивыми на свете. В шутку.

Впрочем, некоторые тюнинговые ателье всё же пытаются с переменным успехом внести некоторые коррективы в ладный облик «911-го». Взять, к примеру, этот Porsche 911, доработанный в немецкой компании Strosek. На автомобиле 1977 года выпуска основательно переделаны передняя и задняя части кузова, а передняя оптика заменена на крошечные фары, которые в 1990-е годы устанавливались буквально на всё подряд: от Honda Integra до Mercedes-Benz G-класса от Brabus.