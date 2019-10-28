Старый «внедорожный» Porsche 911 выставили на продажу по цене нового

Версия Safari — заводское исполнение «девятьсот одиннадцатого» для ралли-рейдов, которое отличалось увеличенным клиренсом, защитой двигателя, внедорожными шинами и дополнительным освещением. Гоночные версии купе также оснащались каркасом безопасности и выделялись облегчённым кузовом.
Фото: mobile.de
Конкретный экземпляр, поступивший в продажу с минимальным пробегом, переоборудован в Safari с помощью специального пакета обновлений, однако мастерская, выполнившая переделку, не указана. Под капотом 911 Carrera 1985 года выпуска штатная оппозитная 3,2-литровая «шестёрка» мощностью 231 лошадиную силу, привод задний, коробка передач — механическая.
В августе специалисты американского ателье Kelly-Moss Road and Race установили на крышу «внедорожного» спорткара 911 Series II 1984 года выпуска купе Porsche 911 в кузове 991. Таким необычным способом мастера привлекли внимание к проекту спорткара повышенной проходимости для активного отдыха.