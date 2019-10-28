Старый «внедорожный» Porsche 911 выставили на продажу по цене нового

В Германии появился в продаже Porsche 911 Series II с внедорожным пакетом Safari. Автомобиль с пробегом 911 километров оценили в 135 тысяч евро (около 9,5 миллионов рублей по текущему курсу) — за аналогичную сумму немецкие дилеры Porsche продают новый 911 Carrera S Cabriolet в кузове 992.