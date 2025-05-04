Классический Porsche 911 от Singer: потайные фары и «атмосферник»

Рестомод Singer только идейно похож на Porsche 964, ведь кузов углепластиковый, а навесные элементы сделаны по современным технологиям. Зато есть возможности трансформации: к примеру, два задних антикрыла взаимозаменяемы, и покупатели могут заказать крупный пассивный или компактный выдвижной спойлер. А вот с интерьером такой фокус не пройдёт: либо кокпит «трековый» с каркасом безопасности, либо городской с задними креслами.