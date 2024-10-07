Редчайший Porsche 911 Turbo S Lightweight продадут с аукциона

В этом году Porsche 911 Turbo исполняется 50 лет. Поклонники наддувных спорткаров из Штутгарта могут отпраздновать юбилей в компании лимитированного 911 Turbo 50 Years. Либо пойти дальше и испытать необузданность турбо-порше в самой чистой и брутальной её форме. Для выбравших второй вариант в начале ноября Sotheby’s предложит уникальный лот — редчайший 911 Turbo S Lightweight поколения 964, выпущенный тиражом всего 86 экземпляров. Изюминки добавляет и тот факт, что это первая машина, разработанная отделением Porsche Exclusive.