Посмотрите, как после аварии восстанавливают редкий Porsche 911

Серебристый Porsche 911 R приобрели в ходе онлайн торгов на аукционе, посвященному продаже аварийных автомобилей. Стоимость редкой модификации купе составила 167 000 долларов (примерно 12 200 000 рублей по текущему курсу). В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения. Передний бампер, правые фара и крыло модели требовали замены. Кроме того, из-за ДТП у спорткара треснуло лобовое стекло, сработали подушки безопасности, а также оказалась повреждена система охлаждения и требовался ремонт правой передней стойки подвески.
В течение 20-минутного ролика инженеры калифорнийской мастерской продемонстрировали весь процесс восстановления спорткара. На эксклюзивный автомобиль установили новые запчасти, а затем покрасили в оригинальный серебристый цвет. В результате профессионального ремонта, Porsche 911 R с пробегом всего 966 километров приобрел первоначальный внешний вид и значительно увеличил свою стоимость.
Видео: LNC COLLISION & CAR CUSTOMIZATION
Porsche 911 R 2006 года выпуска создан на базе трекового 911 GT3 RS. Спорткар оборудуется четырехлитровым V6 мощностью 500 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Агрегат модели работает в паре с шестиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость – 332 километра в час. Всего с конвейера сошло менее тысячи экземпляров, большинство из которых находятся в частных коллекциях.
В конце июня на YouTube-канале «Автоматическая детализация» опубликовали 20-минутное кинематографичное видео, в котором восстанавливали внешний вид темно-зеленого кабриолета BMW E36 1994 года выпуска до идеального состояния. В результате детейлинга кабриолет приобрел вид нового автомобиля.