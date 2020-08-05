Посмотрите, как после аварии восстанавливают редкий Porsche 911

Серебристый Porsche 911 R приобрели в ходе онлайн торгов на аукционе, посвященному продаже аварийных автомобилей. Стоимость редкой модификации купе составила 167 000 долларов (примерно 12 200 000 рублей по текущему курсу). В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения. Передний бампер, правые фара и крыло модели требовали замены. Кроме того, из-за ДТП у спорткара треснуло лобовое стекло, сработали подушки безопасности, а также оказалась повреждена система охлаждения и требовался ремонт правой передней стойки подвески.

В течение 20-минутного ролика инженеры калифорнийской мастерской продемонстрировали весь процесс восстановления спорткара. На эксклюзивный автомобиль установили новые запчасти, а затем покрасили в оригинальный серебристый цвет. В результате профессионального ремонта, Porsche 911 R с пробегом всего 966 километров приобрел первоначальный внешний вид и значительно увеличил свою стоимость.