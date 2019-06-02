Одноместному Porsche не суждено было стать серийным

В 2015 году топ-менеджеры Porsche поручили инженерам построить особый спорткар на базе модели 981 Boxster. По их задумке, он должен был стать «более радикальным и бескомпромиссным», будучи при этом максимально лёгким и предельно минималистичным. Результатом стал 981 Bergspyder, который тоже носит бело-зелёную ливрею - почти как в 1960-х.