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14:22

Porsche 911 Speedster с дизайном в стиле машин 50-х стал серийным

Спорткар оснастили 509-сильным «оппозитником» от 911 GT3

Компания Porsche представила в Нью-Йорке серийный вариант особого 911-го – Speedster. Драйверский спорткар построен на шасси 911 GT3 и оснащен 4,0-литровым оппозитным «атмосферником». Кроме того, он прошел интенсивный курс по снижению массы в Porsche Motorsport.

Новинка получила уникальные настройки активных опор двигателя и подруливающего механизма задних колес. Двигатель — 4,0-литровый «оппозитник» мощностью 509 лошадиных сил и 469 Нм крутящего момента — такой же, как на 911 GT3 и 911 GT3 RS. Отличие — индивидуальные дроссельные заслонки, которые обострили реакции до уровня гоночного 911 GT3 R.

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Спидстер предлагается исключительно с шестиступенчатой «механикой». С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) машина разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 309 километров в час.

Покупателям Porsche 911 Speedster компания предложит часы 911 Speedster Chronograph. Они оснащены разработанным Porsche Design калибром Werk 01.200 и деталями из углепластика. Ротор выполнен в стиле колеса спорткара.

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С целью снижения массы 911 Speedster оборудовали облегченными дверными панелями с сетками вместо карманов и лямками вместо ручек. Внешние панели, в частности, крышка багажника, передние крылья и обтекатели, изготовлены из карбона. Передняя и задняя часть кузова выполнены из полиуретана. Тормоза — карбон-керамика, которые на 50 процентов легче стандартных. У спорткара по умолчанию нет кондиционера, мягкая крыша устанавливается вручную. Трансмиссия на 18 килограммов легче робота PDK, а общая масса автомобиля составляет 1465 килограммов.

Тираж Porsche 911 Speedster составит 1948 экземпляров, а его выпуск приурочат к 70-летию марки.

Внешне спорткар ничем не выделяется, кроме дизайна задней крышки, хотя представленный в прошлом году на парижском автосалоне концепт имел интересную особенность — установленную посередине капота горловину топливного бака, как у машин пятидесятых годов.

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