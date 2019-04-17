Porsche 911 Speedster с дизайном в стиле машин 50-х стал серийным

Новинка получила уникальные настройки активных опор двигателя и подруливающего механизма задних колес. Двигатель — 4,0-литровый «оппозитник» мощностью 509 лошадиных сил и 469 Нм крутящего момента — такой же, как на 911 GT3 и 911 GT3 RS. Отличие — индивидуальные дроссельные заслонки, которые обострили реакции до уровня гоночного 911 GT3 R.
Спидстер предлагается исключительно с шестиступенчатой «механикой». С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) машина разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 309 километров в час.
С целью снижения массы 911 Speedster оборудовали облегченными дверными панелями с сетками вместо карманов и лямками вместо ручек. Внешние панели, в частности, крышка багажника, передние крылья и обтекатели, изготовлены из карбона. Передняя и задняя часть кузова выполнены из полиуретана. Тормоза — карбон-керамика, которые на 50 процентов легче стандартных. У спорткара по умолчанию нет кондиционера, мягкая крыша устанавливается вручную. Трансмиссия на 18 килограммов легче робота PDK, а общая масса автомобиля составляет 1465 килограммов.
Тираж Porsche 911 Speedster составит 1948 экземпляров, а его выпуск приурочат к 70-летию марки.
Внешне спорткар ничем не выделяется, кроме дизайна задней крышки, хотя представленный в прошлом году на парижском автосалоне концепт имел интересную особенность — установленную посередине капота горловину топливного бака, как у машин пятидесятых годов.