Porsche 911 Speedster с дизайном в стиле машин 50-х стал серийным

С целью снижения массы 911 Speedster оборудовали облегченными дверными панелями с сетками вместо карманов и лямками вместо ручек. Внешние панели, в частности, крышка багажника, передние крылья и обтекатели, изготовлены из карбона. Передняя и задняя часть кузова выполнены из полиуретана. Тормоза — карбон-керамика, которые на 50 процентов легче стандартных. У спорткара по умолчанию нет кондиционера, мягкая крыша устанавливается вручную. Трансмиссия на 18 килограммов легче робота PDK, а общая масса автомобиля составляет 1465 килограммов.

Тираж Porsche 911 Speedster составит 1948 экземпляров, а его выпуск приурочат к 70-летию марки.