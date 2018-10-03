Видео: новый Porsche 935 на автодроме Монца

Новый Porsche 935 показали в рамках фестиваля Rennsport Reunion в Калифорнии. Гоночный спорткар получил кузов из фиброармированного пластика с деталями от других моделей, в частности 919 Hybrid и 911 GT3 R, титановый выхлоп, подражающий Porsche 908 и декор салона в стиле 917-го.