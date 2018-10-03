Видео: новый Porsche 935 на автодроме Монца

Новый Porsche 935 показали в рамках фестиваля Rennsport Reunion в Калифорнии. Гоночный спорткар получил кузов из фиброармированного пластика с деталями от других моделей, в частности 919 Hybrid и 911 GT3 R, титановый выхлоп, подражающий Porsche 908 и декор салона в стиле 917-го.
Видео: 19Bozzy92
В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK. Масса спорткара составляет 1380 килограммов против 1470 килограммов у исходного GT2 RS.