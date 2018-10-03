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9:57

Видео: новый Porsche 935 на автодроме Монца

Гоночный спорткар выполнен в стиле лемановской модели 935/78

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В Сети появилось видео с тестовых заездов нового Porsche 935 на автодроме Монца. Клубный спорткар, построенный на базе экстремального 911 GT2 RS, выполнен в стиле легендарной лемановской модели 935/78 Moby Dick.

Новый Porsche 935 показали в рамках фестиваля Rennsport Reunion в Калифорнии. Гоночный спорткар получил кузов из фиброармированного пластика с деталями от других моделей, в частности 919 Hybrid и 911 GT3 R, титановый выхлоп, подражающий Porsche 908 и декор салона в стиле 917-го.

Видео: 19Bozzy92

В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK. Масса спорткара составляет 1380 килограммов против 1470 килограммов у исходного GT2 RS.

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