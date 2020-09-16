В Подмосковье обнаружили реплику редчайшего Porsche

По словам автора находки, обнаруженный автомобиль находится без движения более десяти лет. В связи с чем находится в катастрафическом состоянии. Кузов модели имеет обширные очаги коррозии, капот полностью сгнил, а задние стекла оказались разбиты. Салон спорткара затянут паутиной и покрыт толстым слоем пыли.
На первый взгляд найденный автомобиль напоминает очень редкий и дорогой Porsche 959, выпускавшийся компанией в 80-х годах. Однако в отличие от оригинала, полуразрушенный спорткар имеет более короткую заднюю часть, а также иные колесные диски. У 959-й модели колеса крепятся при помощи центральной гайки, а у найденного автомобиля можно заметить обычные ступицы с пятью болтами. Кроме того, машина оборудована неоригинальным рулевым колесом.
Фото: sasha_moskvin / Instagram
Вместо редчайшего спорткара, найденная модель представляет собой высококачественную реплику Porsche 959 на базе Porsche 911 Turbo 930-й серии. По словам автора фотографий, оригинальных 959-х «Порше» в России нет, а их стоимость, даже в таком состоянии, составляет несколько сотен тысяч долларов.
В августе 2018 года аукционный дом Mecum выставил на продажу разбитый Porsche 959 Komfort. Автомобиль со смятым кузовом и отсутствующим правым передним колесом оценили в 450-550 тысяч долларов (примерно 33-40 миллионов рублей по текущему курсу).