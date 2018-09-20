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12:41

Новый Porsche 911 сняли на видео

Прототип спорткара с индексом 992 встретили на заправке в Калифорнии

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На одной из заправок в штате Калифорния пользователю Instagram с ником elizabethporsche удалось заснять новый Porsche 911 с индексом 992 практически без камуфляжа. На видео можно увидеть экстерьер и модернизированный салон спорткара.

Прототип Porsche 911 выкрашен в оттенок красного под названием Guards Red и оснащен 20-дюймовыми колесами RS Spyder. Внешне машина выглядит немного шире предшественника, а дизайн задней части кузова выполнен в стиле последних поколений Cayenne и Panamera, с узкими фонарями, соединенными тонкой светодиодной полоской.

Зимой прототип спорткара в версии Carrera S удалось заснять на одной из сервисных станций. Чуть раньше появилась информация, что 992-е получат прибавку в мощности: в зависимости от модификации отдача вырастет на 10-60 сил. Так, двигатель Porsche 911 Turbo S будет развивать около 640 лошадиных сил вместо нынешних 580. Кроме этого, к 2023 году в линейке 911 появится гибридный вариант.

Нынешний Porsche 911 на российском рынке предложен в восьми версиях. Самая доступная — Carrera с трехлитровым двигателем мощностью 370 сил — стоит от 6 319 000 рублей. Топовый GT2 RS обойдется в 19 245 000 рублей. Такие машины оснащены 3,8-литровой оппозитной «битурбошестеркой», выдающей 700 сил и 750 Нм момента.

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