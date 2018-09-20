Новый Porsche 911 сняли на видео

Зимой прототип спорткара в версии Carrera S удалось заснять на одной из сервисных станций. Чуть раньше появилась информация, что 992-е получат прибавку в мощности: в зависимости от модификации отдача вырастет на 10-60 сил. Так, двигатель Porsche 911 Turbo S будет развивать около 640 лошадиных сил вместо нынешних 580. Кроме этого, к 2023 году в линейке 911 появится гибридный вариант.