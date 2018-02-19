Первый снимок автомобиля появился в Инстаграме

Пульс

Появилась первая фотографии нового Porsche 911 без камуфляжа

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19 февраля 2018

В Сети появилась фотография Porsche 911 нового поколения, на которой автомобиль заснят без камуфляжа. Снимок изначально был опубликован в Инстаграме пользователем Ninastegmaier, однако сейчас он удален из ленты. Тем не менее, многим изданиям удалось сделать скриншоты поста.

[Обман законов физики и плата за совершенство: тест обновленного Porsche 911 Turbo S](https://motor.ru/testdrives/911turbos.htm)

Обман законов физики и плата за совершенство: тест обновленного Porsche 911 Turbo S

Как и предполагалось ранее, дизайн задней части кузова выполнен в стилистике последних новинок марки, Cayenne и Panamera, у которых задние фонари соединены светодиодной полосой. Судя по всему, на фотографии запечатлена версия Carrera S, у которой отдача двигателя будет увеличена с 420 до 450 лошадиных сил.

Спорткар нового поколения построят на модернизированной платформе нынешней модели. При этом 911-й станет легче предшественника – за счет широкого использования в конструкции алюминия и высокопрочной стали.

[Примерно таким будет интерьер нового Porsche 911](https://motor.ru/news/porsche911interior-11-12-2017.htm). Фото autoexpress.co.uk

Примерно таким будет интерьер нового Porsche 911. Фото autoexpress.co.uk

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По традиции Porsche 911 будет предлагаться в нескольких модификациях, включая базовую Carrera, кабриолет, таргу, Turbo и Turbo S. Кроме того, к 2023 году в линейку добавят гибридный вариант. Появление такого автомобиля ранее подтвердил руководитель «Порше» Оливер Блюм.

Ранее сообщалось, что премьера новых 911-х состоится к концу текущего года.

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