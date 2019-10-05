Новый Porsche 911 обзавёлся салоном из натуральной шерсти

Внешне Porsche 911 от TechArt выделяется новым передним двухцветным бампером, состоящим из пяти частей, боковыми юбками, задним диффузором и оригинальными дисками TechArt Daytona II, оформленными в стиле классических Porsche в кузове 996.
По желанию клиента инженеры TechArt могут заменить штатный активный спойлер на фиксированный, сделанный из полупрозрачного поликарбоната. Все тюнинговые элементы протестированы в аэродинамической трубе.
Интерьер спорткара полностью переосмыслен: штатный руль заменён на спортивное изделие ручной работы, сиденья и дверные карты обшиты износостойкой натуральной шерстью в сочетании с кожей, педали украшены алюминиевыми накладками, а центральный тоннель и пороги обзавелись карбоновыми вставками.
Пакет повышения производительности включает в себя форсировку двигателя со стандартных для 911 Carrera 4S 450 лошадиных сил (530 Нм крутящего момента) до 510 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Прибавку в мощности владелец сможет почувствовать только в режимах Sport и Sport Plus. Кроме того, TechArt предлагает установить спортивные пружины, уменьшающие клиренс «девятьсот одиннадцатого» на 30 миллиметров.
Цена доработок TechArt по традиции держится в секрете.