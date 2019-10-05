Новый Porsche 911 обзавёлся салоном из натуральной шерсти

Пакет повышения производительности включает в себя форсировку двигателя со стандартных для 911 Carrera 4S 450 лошадиных сил (530 Нм крутящего момента) до 510 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Прибавку в мощности владелец сможет почувствовать только в режимах Sport и Sport Plus. Кроме того, TechArt предлагает установить спортивные пружины, уменьшающие клиренс «девятьсот одиннадцатого» на 30 миллиметров.

Цена доработок TechArt по традиции держится в секрете.