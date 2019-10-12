Посмотрите, как быстро аквапланирование приводит к аварии

Аквапланированием называют появление гидродинамического клина в пятне контакта шины, что приводит к потере сцепления и, соответственно, контроля над автомобилем. Оно возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Для предупреждения аквапланирования нужно снижать скорость перед лужами, а чтобы избежать последующего разворота автомобиля — стараться двигаться прямолинейно на участках с большим количеством воды на дороге.