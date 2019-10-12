Посмотрите, как быстро аквапланирование приводит к аварии

Инцидент произошёл ранним утром на автомагистрали I-95 в окрестностях города Майами американского штата Флорида. Камера, размещённая в переднем левом крыле электромобиля Tesla Model 3, зафиксировала, как Porsche Macan резко перестраивается в крайний левый ряд прямо перед фургоном Ford Transit с одновременным ускорением. Заметно, что поверхность шоссе обильно покрыта водой из-за сильного дождя, однако водитель кроссовера явно не принял это во внимание.
Как результат, «Порше» немедленно столкнулся с таким явлением, как аквапланирование. Колёса кроссовера потеряли сцепление с дорожной поверхностью и автомобиль стал неуправляемым. Вероятно, водитель в панике попытался затормозить или перестроиться в соседний ряд, поэтому, когда шины «Макана» вновь обрели сцепление с дорогой, кроссовер неминуемо развернуло поперёк дороги и он врезался в бетонный отбойник. Увы, против аквапланирования бессильны даже самые продвинутые системы безопасности.
Аквапланированием называют появление гидродинамического клина в пятне контакта шины, что приводит к потере сцепления и, соответственно, контроля над автомобилем. Оно возникает, когда скорость достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна контакта. Для предупреждения аквапланирования нужно снижать скорость перед лужами, а чтобы избежать последующего разворота автомобиля — стараться двигаться прямолинейно на участках с большим количеством воды на дороге.