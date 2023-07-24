В фирменные цвета Porsche теперь можно покрасить дом

В фирменные цвета Porsche теперь можно покрасить домНа выбор доступно четыре популярных оттенка из палитры производителя
Компания Porsche превратила фирменные цвета автомобилей в краску для дома. Porsche, которая славится узнаваемыми кузовными колерами, объединилась с фирмой Backdrop из Лос-Анджелеса, специализирующейся на оформлении интерьеров. Плодом их сотрудничества стала мини-коллекция красок для стен, выпущенная в честь 75-летнего юбилея Porsche. Их оттенки в точности повторяют четыре популярных цвета из гаммы немецких спорткаров.
Один из вариантов, разработанных Porsche вместе с Backdrop, — это культовая темно-зеленая краска Irish Green, которая дебютирована на 356C в 1964 и позже досталась 911, став фаворитом покупателей. Кроме того, это любимый оттенок Вольфганга Порше — младшего брата Фердинанда Александра Порше, который и создал Porsche 911. Миллионный спорткар был выпущен в 2017-м именно в этом цвете.
Кроме этого, в коллекцию вошли голубой оттенок Riviera Blue, который был эксклюзивом для Porsche 911 Carrera RS в 1997 году, и пурпурный Ruby Star, появившийся в 1991 году на 911, 928 и 944. Также в 1991-м в гамму Porsche был добавлен желтый Speed Yellow, отсылающий к гоночным автомобилям 60-х годов прошлого века.
Стоимость краски немаленькая — литр стоит порядка двух тысяч рублей (75 долларов за галлон). Купить ее может любой желающий, но доставляет магазин Backdrop только в США и Канаду.
Ранее ателье Gunther Werks выкрасило Porsche в розовый на волне хайпа вокруг фильма «Барби». Проект под названием Bubblegum представляет собой 993 с расширенным кузовом и панелями из углепластика. Стоимость штучного спорткара в стиле барбикор не раскрывается.