В фирменные цвета Porsche теперь можно покрасить дом

Один из вариантов, разработанных Porsche вместе с Backdrop, — это культовая темно-зеленая краска Irish Green, которая дебютирована на 356C в 1964 и позже досталась 911, став фаворитом покупателей. Кроме того, это любимый оттенок Вольфганга Порше — младшего брата Фердинанда Александра Порше, который и создал Porsche 911. Миллионный спорткар был выпущен в 2017-м именно в этом цвете.