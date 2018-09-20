Турбо-Кайен помог установить новый рекорд скорости на велосипеде

Велосипед для рекордного заезда, который состоялся на взлетно-посадочной полосе бывшего военного аэродрома в Элвингтоне, построила компания Moss Bikes. В его конструкции используется углеродное волокно и детали, напечатанные на 3D-принтере. Для стабильности на высоких скоростях велосипед получил растянутую раму и особые скоростные покрышки.
Специальный щит, разгоняющий воздушный поток и создающий аэродинамический кокон, прицепили к Porsche Cayenne Turbo. Внедорожнику, оснащенному 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 550 сил (величина момента — 770 Нм), предстояло разогнать Кэмпбелла до 177 километров в час. После этой отметки велосипедист отцеплялся от машины и самостоятельно набирал скорость. Все это необходимо было проделать на коротком отрезке, протяженностью чуть более трех километров.
Видео: Porsche
Управлял «Порше» чемпион Великобритании по дрэг-рейсингу Энди Фрост, который выступает на 4000-сильном драгстере Red Victor. «Разгон у Cayenne невероятный, — поделился своими впечатлениями Кэмпбелл после заезда, — ощущения были такими, будто меня прицепили к ракете».
В мае Seat Ateca c аэродинамическим раструбом помог голландскому конькобежцу Кьелду Нейсу разогнаться на льду замерзшего озера в Лапландии до 93 километров в час. За рулем кроссовера сидела шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински.