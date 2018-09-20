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16:10

Турбо-Кайен помог установить новый рекорд скорости на велосипеде

На внедорожнике закрепили специальный аэродинамичекий щит, помогавший велосипедисту при разгоне

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Британец Нил Кэмпбелл установил новый европейский рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 240 километров в час. Преодолеть сопротивление воздуха ему помог специальный аэродинамический щит, установленный на внедорожнике Porsche Cayenne Turbo.

Велосипед для рекордного заезда, который состоялся на взлетно-посадочной полосе бывшего военного аэродрома в Элвингтоне, построила компания Moss Bikes. В его конструкции используется углеродное волокно и детали, напечатанные на 3D-принтере. Для стабильности на высоких скоростях велосипед получил растянутую раму и особые скоростные покрышки.

Специальный щит, разгоняющий воздушный поток и создающий аэродинамический кокон, прицепили к Porsche Cayenne Turbo. Внедорожнику, оснащенному 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 550 сил (величина момента — 770 Нм), предстояло разогнать Кэмпбелла до 177 километров в час. После этой отметки велосипедист отцеплялся от машины и самостоятельно набирал скорость. Все это необходимо было проделать на коротком отрезке, протяженностью чуть более трех километров.

Видео: Porsche

Управлял «Порше» чемпион Великобритании по дрэг-рейсингу Энди Фрост, который выступает на 4000-сильном драгстере Red Victor. «Разгон у Cayenne невероятный, — поделился своими впечатлениями Кэмпбелл после заезда, — ощущения были такими, будто меня прицепили к ракете».

В мае Seat Ateca c аэродинамическим раструбом помог голландскому конькобежцу Кьелду Нейсу разогнаться на льду замерзшего озера в Лапландии до 93 километров в час. За рулем кроссовера сидела шведская гонщица Микаэла Алин-Коттулински.

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