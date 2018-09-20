Турбо-Кайен помог установить новый рекорд скорости на велосипеде

Специальный щит, разгоняющий воздушный поток и создающий аэродинамический кокон, прицепили к Porsche Cayenne Turbo. Внедорожнику, оснащенному 4,0-литровым битурбомотором V8 мощностью 550 сил (величина момента — 770 Нм), предстояло разогнать Кэмпбелла до 177 километров в час. После этой отметки велосипедист отцеплялся от машины и самостоятельно набирал скорость. Все это необходимо было проделать на коротком отрезке, протяженностью чуть более трех километров.