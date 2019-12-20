Из Porsche 911 сделали раллийный багги c ходом подвески 300 миллиметров

Дебют раллийного Porsche 911 от компании Russell Built Fabrication состоялся на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе, и первоначально Рассел планировал ограничиться единственным экземпляром. Однако на выставке потенциальные клиенты раз за разом спрашивали у американца о цене подобного автомобиля, и Ти Джей принял решение запустить мелкосерийное производство.
Фото: Russell Built Fabrication
По сравнению с обычным Porsche 911 в кузове 964 версия от Russell Built Fabrication отличается увеличенной на 76 миллиметров колесной базой и расширенной на 355 миллиметров колеей. Шасси спорткара усилено и собрано на спортивных компонентах, что позволило увеличить ходы передней подвески до 305 миллиметров, а задней — до 343 миллиметров.
Почти все кузовные панели Porsche собраны заново из композитных материалов и алюминия, боковые стекла сделаны из оргстекла. Массу автомобиля удалось снизить до 1270 килограммов: это на 180 килограмм меньше, чем снаряженная масса обычного «девятьсот шестьдесят четвертого».
Фото: Russell Built Fabrication
Раллийный 911 приводит в движение стандартный оппозитный шестицилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, однако мотористы Rothsport Racing увеличивают рабочий объем с 3,6 до 3,8 литра, заменяют дроссель, блок управления и впускную систему. Модернизация позволяет повысить мощность до 370 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента.
В зависимости от пожеланий клиента модернизированный спорткар может быть задне- или полноприводным. Трансмиссия переходит на вседорожник от стандартных «девятьсот одиннадцатых» Carrera или Carrera 4 без изменений.
Стоимость изделия Russell Built Fabrication зависит от пожеланий потенциального покупателя, ведь специалисты американской фирмы готовы максимально персонализировать вседорожник, выпустив багги со спартанским гоночным интерьером или дорожное купе с роскошным салоном, пошитым по индивидуальным лекалам.
Пока фирма не дает информации даже о стартовой цене. Ти Джею Расселу удалось оформить на свой спорткар допуск для дорог общего пользования, так что в США проблем с регистрацией автомобиля не будет.