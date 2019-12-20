Из Porsche 911 сделали раллийный багги c ходом подвески 300 миллиметров

По сравнению с обычным Porsche 911 в кузове 964 версия от Russell Built Fabrication отличается увеличенной на 76 миллиметров колесной базой и расширенной на 355 миллиметров колеей. Шасси спорткара усилено и собрано на спортивных компонентах, что позволило увеличить ходы передней подвески до 305 миллиметров, а задней — до 343 миллиметров.

Почти все кузовные панели Porsche собраны заново из композитных материалов и алюминия, боковые стекла сделаны из оргстекла. Массу автомобиля удалось снизить до 1270 килограммов: это на 180 килограмм меньше, чем снаряженная масса обычного «девятьсот шестьдесят четвертого».