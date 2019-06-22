Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

Нет, речь идёт не о Ford Tempo 1980-х годов — это была небольшая немецкая компания, которая с 1920-х до конца 1970-х годов выпускала несколько моделей автомобилей. Но почему у фургона есть значки «Порше»? Дело в том, что в кемпер действительно ставили оппозитный четырёхцилиндровый мотор от спорткара 356 — вернее, всего в три экземпляра, один из которых попал в руки аукциона Mecum в калифорнийском Монтерее.