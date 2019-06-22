Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:00

Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

Если вы любите Porsche, то у вас появился редкий шанс пожить в одном из них

Аукцион Mecum в калифорнийском городе Монтерей пустит с молотка редчайший фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 года выпуска, который был сделан всего в трёх экземплярах.
Загрузка...

Хотя все знают про родственные связи Porsche и Volkswagen, про данный фургон с длинным названием Tempo Mikafa Sport Camper мало кто может рассказать что-то более-менее внятное. Он похож на старинный автобус VW, но на кузове красуются шильдики Porsche, не говоря уже о явном сходстве с классическим спорткаром 356 с его большими круглыми фарами и маленькими фонарями. И с технической точки зрения это вовсе не «Порше», а скорее Tempo Mikafa Sport кемпер, построенный немецким производителем Mikafa на шасси Tempo.

>
Reload
1 / 8

Нет, речь идёт не о Ford Tempo 1980-х годов это была небольшая немецкая компания, которая с 1920-х до конца 1970-х годов выпускала несколько моделей автомобилей. Но почему у фургона есть значки «Порше»? Дело в том, что в кемпер действительно ставили оппозитный четырёхцилиндровый мотор от спорткара 356 вернее, всего в три экземпляра, один из которых попал в руки аукциона Mecum в калифорнийском Монтерее.

К сожалению, конкретно этот кемпер на сегодняшний день уже оснащён другим двигателем его модель не сообщается. Мотор установлен за передними сиденьями и работает в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. В фургоне есть кухня и ванная комната, но он требует ремонта и реставрации. Аукцион пока не назначил стартовую цену, но аналогичный фургон в 2017 году был продан, к примеру, за 132 000 долларов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...