Один из трёх кемперов Porsche уйдёт с молотка

Хотя все знают про родственные связи Porsche и Volkswagen, про данный фургон с длинным названием Tempo Mikafa Sport Camper мало кто может рассказать что-то более-менее внятное. Он похож на старинный автобус VW, но на кузове красуются шильдики Porsche, не говоря уже о явном сходстве с классическим спорткаром 356 с его большими круглыми фарами и маленькими фонарями. И с технической точки зрения это вовсе не «Порше», а скорее Tempo Mikafa Sport — кемпер, построенный немецким производителем Mikafa на шасси Tempo.
Нет, речь идёт не о Ford Tempo 1980-х годов — это была небольшая немецкая компания, которая с 1920-х до конца 1970-х годов выпускала несколько моделей автомобилей. Но почему у фургона есть значки «Порше»? Дело в том, что в кемпер действительно ставили оппозитный четырёхцилиндровый мотор от спорткара 356 — вернее, всего в три экземпляра, один из которых попал в руки аукциона Mecum в калифорнийском Монтерее.
К сожалению, конкретно этот кемпер на сегодняшний день уже оснащён другим двигателем — его модель не сообщается. Мотор установлен за передними сиденьями и работает в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. В фургоне есть кухня и ванная комната, но он требует ремонта и реставрации. Аукцион пока не назначил стартовую цену, но аналогичный фургон в 2017 году был продан, к примеру, за 132 000 долларов.