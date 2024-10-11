Porsche Carrera GT получил новые шины

Также в ходе испытаний на Нюрбургринге было оптимизировано пятно контакта, что улучшило обратную связь на предельных уровнях сцепления. С новыми шинами Carrera GT не только едет быстрее и чётче, но и может раньше остановиться. При резком торможении со 100 километров в час дистанция сокращается на 2,5 метра, с 200 — на 12 метров. Узнать новые шины можно по маркировке с литерой N. Так буду обозначать покрышки, разработанные специально для автомобилей Porsche.