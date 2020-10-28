Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода

Вслед за премьерой обновлённого семейства Panamera, в котором появились более эффективные гибриды, Porsche модернизировала батареи Cayenne E-Hybrid и топовой Turbo S E-Hybrid. Теперь бензоэлектрические версии оснащаются аккумуляторами ёмкостью 17,9 киловатт-часа вместо прежних 14,1.
Вместе с увеличением батареи запас хода моделей вырос на 30 процентов. Cayenne E-Hybrid с большой батареей может проехать на электротяге до 48 километров по циклу WLTP, а более мощный Turbo S E-Hybrid – до 42 километров. Благодаря увеличенному запасу хода немецкие владельцы Cayenne смогут зарегистрировать номерной знак с литерой «Е» и получить налоговые льготы.
Porsche
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Изменения коснулись и алгоритма работы режима E-Charge. При включённом режиме повысилась нагрузка на двигатель внутреннего сгорания – теперь он быстрее заряжает аккумулятор во время езды. Однако при достижении 80 процентов процесс остановится, так как после этой отметки скорость зарядки замедляется. Ранее режим E-Charge заполнял аккумулятор до 100 процентов. Также пересмотрены режимы Sport и Sport Plus, ориентированные на производительность: в них батарея заряжается до минимума, которого достаточно для быстрого ускорения.
Porsche
Аккумулятор гибридного Cayenne можно заряжать от бытовой сети с помощью «умной» зарядки Mobile Charger Connect. Она позволяет запланировать время зарядки – к примеру, на ночь, когда электроэнергия стоит дешевле, а также автоматически включить кондиционер, чтобы проветрить салон до поездки. Также доступна опциональная система Home Energy Manager, которая самостоятельно определяет мощность зарядки, не перегружающую домашнюю сеть. Система учитывает наличие в доме солнечных батарей и будет по возможности стараться использовать их. Максимальная мощность зарядки зависит от модели и достигает 7,2 киловатта.
На прошлой неделе Porsche раскрыла характеристики самой мощной обновлённой Panamera – гибридной Turbo S E-Hybrid. Силовая установка такой «Панамеры» выдаёт 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента, что сделает её вторым самым мощным Porsche после 761-сильного электрокара Taycan Turbo S.