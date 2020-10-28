14:45

Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода

Немецкий кроссовер обзавёлся увеличенной батареей

Porsche Cayenne E-Hybrid © Porsche
Мария Евдокимова
В стремлении сделать Cayenne более экологичной моделью, привлекательной для европейских покупателей, Porsche увеличила объём аккумулятора гибридной версии. Кроме этого, немцы доработали режим, позволяющий подзаряжать батареи прямо на ходу.

Вслед за премьерой обновлённого семейства Panamera, в котором появились более эффективные гибриды, Porsche модернизировала батареи Cayenne E-Hybrid и топовой Turbo S E-Hybrid. Теперь бензоэлектрические версии оснащаются аккумуляторами ёмкостью 17,9 киловатт-часа вместо прежних 14,1.

Вместе с увеличением батареи запас хода моделей вырос на 30 процентов. Cayenne E-Hybrid с большой батареей может проехать на электротяге до 48 километров по циклу WLTP, а более мощный Turbo S E-Hybrid – до 42 километров. Благодаря увеличенному запасу хода немецкие владельцы Cayenne смогут зарегистрировать номерной знак с литерой «Е» и получить налоговые льготы.

Porsche Cayenne E-Hybrid

Porsche

Видео: Porsche Cayenne Turbo разогнали до 333 километров в час

Изменения коснулись и алгоритма работы режима E-Charge. При включённом режиме повысилась нагрузка на двигатель внутреннего сгорания – теперь он быстрее заряжает аккумулятор во время езды. Однако при достижении 80 процентов процесс остановится, так как после этой отметки скорость зарядки замедляется. Ранее режим E-Charge заполнял аккумулятор до 100 процентов. Также пересмотрены режимы Sport и Sport Plus, ориентированные на производительность: в них батарея заряжается до минимума, которого достаточно для быстрого ускорения.

Porsche Cayenne E-Hybrid

Porsche

Аккумулятор гибридного Cayenne можно заряжать от бытовой сети с помощью «умной» зарядки Mobile Charger Connect. Она позволяет запланировать время зарядки – к примеру, на ночь, когда электроэнергия стоит дешевле, а также автоматически включить кондиционер, чтобы проветрить салон до поездки. Также доступна опциональная система Home Energy Manager, которая самостоятельно определяет мощность зарядки, не перегружающую домашнюю сеть. Система учитывает наличие в доме солнечных батарей и будет по возможности стараться использовать их. Максимальная мощность зарядки зависит от модели и достигает 7,2 киловатта.

На прошлой неделе Porsche раскрыла характеристики самой мощной обновлённой Panamera – гибридной Turbo S E-Hybrid. Силовая установка такой «Панамеры» выдаёт 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента, что сделает её вторым самым мощным Porsche после 761-сильного электрокара Taycan Turbo S.

Источник: Porsche