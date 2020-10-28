Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода

Изменения коснулись и алгоритма работы режима E-Charge. При включённом режиме повысилась нагрузка на двигатель внутреннего сгорания – теперь он быстрее заряжает аккумулятор во время езды. Однако при достижении 80 процентов процесс остановится, так как после этой отметки скорость зарядки замедляется. Ранее режим E-Charge заполнял аккумулятор до 100 процентов. Также пересмотрены режимы Sport и Sport Plus, ориентированные на производительность: в них батарея заряжается до минимума, которого достаточно для быстрого ускорения.