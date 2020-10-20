Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera

Бензоэлектрическая установка Panamera Turbo S E-Hybrid работает на базе 4,0-литрового битурбомотора V8, форсированного с прежних 550 до 571 лошадиной силы. Пару ему составляет 136-сильный электрический двигатель, отдача которого осталась прежней. Разгон с места до 100 километров в час занимает у обновлённого флагмана 3,2 секунды – на 0,2 секунды меньше, чем у предшественника. Максимальная скорость выросла на пять километров в час, до 315 километров в час.

Porsche также нарастила емкость аккумулятора гибрида, которая увеличилась с 14,1 до 17,9 киловатт-часа. Вместе с этим подрос и запас хода на электротяге: теперь он составляет 50 километров по циклу WLTP.