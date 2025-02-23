В ОАЭ дебютировал 930-сильный Porsche Cayenne с диким тюнингом Magnum

В ОАЭ дебютировал 930-сильный Porsche Cayenne с диким тюнингом MagnumСуперкроссоверу добавили эксклюзивности и эпатажа в немецком ателье
На презентации объявили, что тираж нового Magnum составит 25 экземпляров, и в ОАЭ показали самый первый кроссовер. У него колёсные арки с накладками из карбона, развитый диффузор, углепластиковые расширители на порогах, закрылки на бамперах, а сами детали обвеса кастомные. Также TechArt позаботился о композитных дисках, низкопрофильных шинах и массивных спойлерах на пятой двери.
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Салон демонстративно непрактичный: перфорированный руль, металлические накладки на педалях, а все поверхности выкрашены в голубой цвет. Кресла и дверные карты перешиты, добавлены фиолетовые контрастные оттенки. Судя по выхлопным патрубкам, система переделана. Итоговая отдача — 930 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента, что позволяет TechArt Magnum разменять 100 км/ч за 2,6 секунды. Показатель обычного Turbo GT — 0-100 за 3,3 секунды.
Цена тюнинг-кита не сообщается, но очевидно: проект Magnum будет стоить минимум вдвое дороже исходного Porsche Cayenne Turbo GT. Однако в Европе такие машины не появятся, ведь в регионе не доступны даже обычные 659-сильные кроссоверы из-за ужесточения экологических норм.