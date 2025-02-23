В ОАЭ дебютировал 930-сильный Porsche Cayenne с диким тюнингом Magnum

На презентации объявили, что тираж нового Magnum составит 25 экземпляров, и в ОАЭ показали самый первый кроссовер. У него колёсные арки с накладками из карбона, развитый диффузор, углепластиковые расширители на порогах, закрылки на бамперах, а сами детали обвеса кастомные. Также TechArt позаботился о композитных дисках, низкопрофильных шинах и массивных спойлерах на пятой двери.